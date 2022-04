Protocole sanitaire très allégé dans les bureaux de vote pour cette élection présidentielle

Premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Tous les bureaux de vote en Drôme Ardèche sont ouverts de 8h à 19h. Plus de 600 000 personnes sont invités à voter sur nos deux départements, et le protocole sanitaire est très allégé par rapport aux scrutins précédents sous Covid-19.

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19h ce dimanche partout sur nos deux départements. Après les municipales de 2020, les départementales et régionales de juin dernier, c'est le quatrième scrutin organisé alors que l'épidémie de Covid-19 court toujours. Mais il n'y a plus de contraintes pour les électeurs.

Pas de masque obligatoire

L'Etat n'oblige pas, mais fait appel au sens de la responsabilité de chacun. Vous n'êtes pas obligé de porter le masque dans le bureau de vote. Selon le protocole officiel diffusé par les préfectures, il est juste "fortement recommandé pour les personnes âgées, symptomatiques, cas contact, ou positive au Covid-19 jusqu'à 7 jours après leur sortie d'isolement". Des masques chirurgicaux et du gel hydroalcoolique sont toujours mis à disposition des électeurs. Le matériel, stylos, urnes, isoloirs sont régulièrement nettoyés. Mais, par exemple, la ville de Valence qui avait fourni des stylos individuels lors des précédents scrutins sous Covid-19 ne le fait pas cette fois-ci.

Des autotests à disposition pour ceux qui tiennent les bureaux

Ceux qui tiennent les bureaux de vote ont leur kit masques, gel, et également des autotest à disposition s'ils ont un doute. Les villes de Drôme Ardèche que nous avons pu contacter, Privas, Valence, Romans, ont trouvé le nombre d'assesseurs nécessaires sans problème. Notamment parce qu'e juin dernier s'est tenu un double scrutin, départementales et régionales en même temps, qu'il avait fallu trouver le double d'assesseurs, et les communes ont donc augmenté leur vivier. A Montélimar aussi mais certains ont décliné, par peur d'être contaminés en restant de longues heures au milieu du brassage d'électeurs.