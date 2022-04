"Prudence, les sondages montrent un risque fort d'absentéisme", dit une députée LREM de Haute-Garonne

France Bleu Occitanie reçoit les douze candidats à la présidentielle ou leurs représentants avant le premier tour dimanche 10 avril. Elisabeth Toutut-Picard, députée La République en marche de la 7e circonscription de la Haute-Garonne a répondu à nos questions.

À 48 heures du premier tour, êtes-vous sereine pour Emmanuel Macron ?

Pas vraiment. Parce que les sondages ne sont qu'une photographie à un instant T de ce que pensent les Français. Je trouve qu’ils sont tout de même inquiétants : il y a une nette tendance en faveur du vote extrémiste et notamment en faveur de l'extrême droite. Les sondages montrent également qu'il y a un risque fort d'absentéisme, et notamment des plus jeunes. Tous ces éléments doivent nous inviter à une grande prudence et surtout une mobilisation générale parce qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. J'invite tout le monde à déplacer massivement dans les bureaux de vote : c'est le moment ou jamais de faire jouer son droit de citoyen.

Vous craignez que vos propres électeurs ne se déplacent pas dimanche, pensant que c'est gagné d'avance ?

Oui, c’est effectivement un risque. Jusqu'à maintenant, nous pensions que nos électeurs risquaient de considérer que l'affaire était jouée, et donc, qu’ils ne se déplaceraient pas. Mais nous observons tout de même une certaine mobilisation. Il suffit de regarder le nombre de procurations qui nous parviennent. Les jeux ne sont pas faits : il faut absolument que même l'électorat qui soutient Emmanuel Macron se déplace.

Vous considérez que voter Emmanuel Macron, c'est le vote utile ?

J'en suis persuadée. Autrement, je ne soutiendrais pas sa candidature. On sort à peine du Covid, on se retrouve face à une menace de guerre : je pense qu'effectivement Emmanuel Macron est l’homme de la situation : on ne change pas de capitaine en pleine tempête. Il a fait la démonstration que pendant ce mandat, qui a été assez chaotique et difficile, il a tenu le choc.

Jean-Luc Mélenchon a encore réussi à remplir la place du Capitole dimanche dernier. Il était est arrivé en tête des votes à Toulouse lors du 1er tour en 2017 avec quasiment 30% des voix : ça va être compliqué pour En marche de le dépasser ?

Il y a une tradition de positionnement à gauche à gauche à Toulouse. Les positions de Jean-Luc Mélenchon peuvent paraître séduisantes, mais elles sont assez simplistes. Ce sont des positions populistes, et en plus, souvent basées sur des contre-vérités qui cultivent les peurs et les frustrations. Pour moi qui soutiens la candidature d'Emmanuel Macron, ce ne sont pas des bonnes solutions.

Votre spécialité, c'est la santé. Vous avez été directrice de l'hôpital des enfants au CHU de Toulouse. Après la crise du Covid, vous pensez que les soignants vont voter pour le président sortant ?

S'ils considèrent tout ce qu’il s'est passé pendant ce mandat, les actions du gouvernement et de la majorité ont permis vraiment de remettre le système de la santé à flots.

Beaucoup de lits ont été fermés dans les hôpitaux, on ne peut pas le nier…

Des lits ont été fermés parce qu'il y a une redistribution du type d'activité : on fait de plus en plus d'hospitalisations de jour, comme dans tous les pays européens et même outre-Atlantique. L'hospitalisation traditionnelle n’est plus la norme. Par exemple, la durée moyenne des séjours en obstétrique des femmes ont été considérablement réduites par rapport à la génération précédente. Avant, les femmes qui avaient accouché restaient quinze jours à l’hôpital. Maintenant, c’est deux heures, trois jours : les mamans veulent rentrer chez elles : on ferme donc forcément des lits. Mais le bilan du président en matière d'hôpital public est quand même assez conséquent : on a beaucoup investi dans les infrastructures : une vingtaine de milliards d'euros.

Si Emmanuel Macron est qualifié, est ce que vous nous confirmez qu'il viendra à Toulouse pendant l'entre-deux tours ?

Franchement, je n'ai pas accès à l'agenda personnel du candidat Macron ! Mais je suis quasiment certaine, effectivement, sans vouloir m'engager davantage, qu'il viendra faire un petit tour à Toulouse.

Réécoutez l'interview d'Elisabeth Toutut-Picard :