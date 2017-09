PS : divisions chez les socialistes de Seine-Saint-Denis

En Seine-Saint-Denis, une élue socialiste a été exclue suite au dépôt d'une liste pour les sénatoriales face à son propre parti. Une situation qui illustre la difficile recomposition du PS après les législatives.

Rien ne va plus au parti socialiste (PS) en Seine-Saint-Denis. Le 8 septembre dernier, outre Gilbert Roger, sénateur PS sortant et ancien maire de Bondy, une autre socialiste a déposé une liste : Aïssata Seck, adjointe à la maire actuelle de Bondy. Résultat : une exclusion le soir-m^me, dans un mail envoyé par le patron de la fédération départementale.

Une liste dissidente déposée

Gilbert Roger dénonce la démarche de l'élue bondinoise et rappelle qu'elle n'était pas candidate en novembre 2016 quand sa liste a été validée. "La liste que j'ai l'honneur de conduire a été adoptée par la fédération fin novembre" précise le sénateur, qui dit ne pas avoir été contacté par les candidats de l'autre liste et n'avoir appris son existence que le jour de son dépôt en préfecture.

De son côté, Aïssata Seck, qui a été porte parole de Benoît Hamon pendant la campagne présidentielle, après avoir soutenu Arnaud Montebourg à la primaire, dit avoir "alerté la fédération socialiste sur le contexte politique : nous avons perdu la présidentielle et aucun député du 93 n'a été réélu en juin". Elle souhaitait donc un ajustement de la liste et des changements de candidats. Faute d'avoir obtenu gain de cause elle a donc choisi de déposer cette liste qui comprend aussi, dit-elle, des personnes "issues de la société civile".

La crainte de fractures dans les majorités municipales

Face à cette candidature, Gilbert Roger se dit confiant et espère emporter deux sièges dimanche lors de l’élection. Mais il craint tout de même que cette division fasse le jeu de la droite ou de la République en Marche. "Il faut se rappeler que nous cogérons des villes, des collectivités" dit il aussi à l'adresse des candidats de gauche, façon de souligner que des divisions pourraient aussi apparaître dans les semaines qui viennent au sein de conseils municipaux ou du conseil départemental.

"Mon objectif n'est pas de diviser les socialistes" répond de son côté Aïssata Seck, qui espère dit-elle que sa démarche permettra à certains responsables du PS de "se remettre en question". Elle se voit déjà élue sénatrice dimanche.