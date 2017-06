PS: le secrétaire de la section de Bayonne démissionne

"Le PS n'assume plus son rôle de centre de gravité de la gauche", selon Mathieu Bergé.

Le secrétaire bayonnais du Parti Socialiste quitte le parti. Mathieu Bergé se dit "marqué par le départ de très nombreux camarades" qu’il a ainsi décidé de rejoindre. Il est temps de "recomposer la gauche" dit-il dans un communiqué.

Un obstacle au rassemblement

"Le parti n'assume plus son rôle de centre de gravité de la gauche, dans sa forme actuelle, il pourrait même constituer un obstacle au rassemblement". Le conseiller municipal d'opposition bayonnais considère que la théorie des deux gauches irréconciliables ne sert que "les intérêts de la droite et des libéraux désormais bien en marche". Il ajoute : "je choisis aujourd'hui de prendre un chemin non balisé mais stimulant intellectuellement pour reconquérir l’idéal républicain".

Mathieu Bergé: "Emmanuel Macron recompose le paysage politique autourd'un centre-droit bonapartiste".

Mathieu Bergé est conseiller municipal d'opposition à Bayonne et conseiller régional Nouvelle Aquitaine en charge des relations transfrontalières. Il conservera ses mandats. Il envisage de s'engager dans le mouvement en formation autour de Benoît Hamon.