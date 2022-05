Accord à gauche pour les législatives : "les éléphants du PS n'ont pas compris la situation" dit Pierre Jouvet

L'accord auquel ont abouti les négociateurs de chaque parti, dont Pierre Jouvet pour le PS, fait d'énormes remous au parti socialiste. Le conseil national du parti doit voter ce jeudi soir pour l'entériner. Le maire de Saint-Vallier, porte-parole national du PS, estime qu'il ne faut pas rater ce moment historique pour la gauche.

Pierre Jouvet, vous parlez vous-même de bataille titanesque ce soir pour faire valider l'accord au PS, pourquoi ?

Pierre Jouvet : Parce que ce n'est pas quelque chose qui peut paraître naturel. Quand, pendant près de dix ans, vous vous êtes parfois beaucoup affronté avec le reste de la gauche, il a pu y avoir parfois des mots très durs avec les leaders de la France insoumise d'un côté comme de l'autre. Ce que nous proposons n'est pas chose simple, mais ce que nous proposons permet au Parti socialiste de retrouver sa vocation naturelle, d'être au cœur de la gauche et surtout de permettre la réussite d'un rassemblement historique de toute la gauche. Que les Français et les Français attendent !

Ceux qui s'opposent à l'accord au PS, ce sont ceux qu'on qualifie d'éléphants. On a entendu François Hollande qui récusait cet accord. Bernard Cazeneuve, lui, claque la porte du PS. Il y a des règlements de comptes en vue !

Pierre Jouvet : Je ne sais pas s'il y a des règlements de comptes en vue. Je pense qu'un certain nombre de nos anciens leaders, pour qui j'ai du respect, n'ont pas encore tout à fait compris la situation dans laquelle nous étions. Quand on est un grand parti comme le Parti socialiste et qu'on fait moins de 2 % des voix à l'élection présidentielle, moi j'aimerais que ces fameux éléphants qui passent leurs journées à nous donner des leçons viennent m'expliquer comment on fait !

Quand je vois que 22 % des Français à l'élection présidentielle ont voté pour Jean-Luc Mélenchon en disant et en passant un message simple; non pas qu'ils ont adhéré tous au programme de Jean-Luc Mélenchon, mais en disant "rassemblez vous, soyez unis". Jean-Luc Mélenchon a été le vecteur dans cette présidentielle du vote utile à gauche et nous continuerions à nous diviser, à reproduire des querelles du passé, à faire croire que les gauches sont irréconciliables à vie ? Ou est ce que nous essayons de construire avec les écologistes, avec les communistes, avec la France insoumise, avec les socialistes, un rassemblement de toute la gauche pour permettre une chose simple qui a toujours été au cœur du Parti socialiste : changer la vie des gens pour avancer ?

Malgré tout, il a fallu que vous mangiez une partie de votre chapeau sur la retraite notamment, sur l'Europe aussi.

Pierre Jouvet : Absolument pas. D'ailleurs, vous avez sans doute lu dans le communiqué de presse commun qui nous avons sorti que chacun a ses positions et je crois que chacun a pu faire un pas. Moi je suis profondément européen comme tous les socialistes. Ce que je dis par contre, c'est que cette Europe dans laquelle nous vivons ne nous convient pas. Cette Europe libérale, cette Europe qui fait que les services publics ont pu être dégradés, cette Europe qui fait que les citoyens ont l'impression qu'elle se construit contre eux ne va pas. Et donc il faut la changer d'un certain point de vue. Je crois que c'est nécessaire, c'est ce que nous rappelons. Sur la retraite, c'est la même chose. Vous savez, sur la retraite, nous avons la position qui avait été celle qui avait été faite par François Hollande : la retraite à 60 ans pour les carrières longues. Alors est ce que ça, ce serait quelque chose qui serait contradictoire avec les idées socialistes? Je ne le pense pas.

Sur les 70 circonscriptions qui seraient réservées au PS pour les législatives dans le cadre de cet accord, deux chez nous : celle du député sortant Hervé Saulignac en Ardèche et votre circonscription du Nord Drôme. Vous nous confirmez cette info ?

Pierre Jouvet : Je vous confirme cette info. 70 circonscriptions. La quatrième circonscription de la Drôme et la circonscription du député Hervé Saulignac sont dans le cadre de cet accord. Oui, tout à fait.

Vous serez candidat ?

Pierre Jouvet : Je vous donnerai ma réponse à la fin de la semaine, quand tout ça sera établi. Mais en tout cas, moi, ce que je dis, c'est que nous sommes à quelques pas d'un accord historique. Tout le monde, toute la gauche. Et je crois que c'est ça qui est surtout important, qui permet de redonner de l'espoir.

Votre circonscription dans la Drôme réservée au PS. Vous ne craignez pas qu'on dise que vous avez joué pour vos propres intérêts ?

Pierre Jouvet : Chacun dira ce qu'il veut. C'est normal. Je crois que vous pouvez regarder la typologie des 70 circonscriptions qui ont été réservées. Ce que nous avons fait, c'est surtout quelque chose de nécessaire qui était très attendu par les gens de gauche. Moi, ça fait longtemps que les gens à gauche me disent "mais enfin, qu'est ce que vous avez à toujours vous diviser? Franchement, mettez vous dans une pièce, discutez, essayez de voir si vous êtes d'accord, s'il y a des convergences ou des divergences et avancez ensemble".

Des candidats seront dissidents. En Ardèche, par exemple. Laurent Ughetto maintiendra sa candidature sur la circonscription du Sud, réservée pourtant à la France insoumise. Comment allez-vous gérer ça?

Pierre Jouvet : Je lui dis, comme je lui ai dit hier, que c'est normal, qu'on est dans un moment particulier. Quand on a 577 circonscriptions au total et qu'il y en a 70 réservées pour le Parti socialiste, forcément, ça fait grincer des dents. Mais je crois que tout ça va continuer d'avancer. Il faut du temps.

Si l'accord est validé, Laurent Ughetto peut être exclu du PS

Pierre Jouvet : Si les choses vont au bout, oui, évidemment. Ce n'est pas ce que je souhaite. Mais quand on est dans un accord national, c'est évidemment comme ça que ça doit avancer. L'accord doit être respecté, il doit être respecté partout. Ce n'est pas simplement pour des histoires de candidature d'un côté ou de l'autre, c'est pour la force de ce que nous constituons dans cette élection.