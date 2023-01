PS : l'élection d'Olivier Faure à la tête du parti confirmée, Nicolas Mayer-Rossignol conteste toujours

Après deux jours de crise au PS , la commission de récolement, chargée de réexaminer le vote des militants socialistes lors de l'élection du premier secrétaire, a finalement confirmé la victoire d'Olivier Faure face à Nicolas Mayer-Rossignol, annonce le parti dans un communiqué ce dimanche. Les deux hommes avaient revendiqué la victoire au lendemain de l'élection.

La commission a clos ses travaux à 15h45, explique le parti. Le résultat définitif met Olivier Faure vainqueur à 51,09% des voix contre 48,91% des voix pour son adversaire Nicolas Mayer-Rossignol, avec 513 voix d'écart (12.020 voix pour Faure contre 11.507 voix pour Mayer-Rossignol).

"Les trois critères retenus pour invalider des voix ont été les suivants : violence sur lieu de vote, pression et intimidation, vote électronique non conforme et présence de bulletins dans l’urne avant l’arrivée de surveillants", ajoute le communiqué du PS. Au total, 234 voix ont été retirées lors du travail de cette commission, 58 pour Olivier Faure et 176 pour Nicolas Mayer-Rossignol.

Nicolas Mayer-Rossignol conteste toujours

"C'est inacceptable", réagissent Nicolas Mayer-Rossignol et ses soutiens dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux. Il demande à reprendre les travaux de la commission, qui "ont été interrompus" et n'ont pas pu se terminer, et accuse son rival d'un "passage en force".

Nicolas Mayer-Rossignol et ses soutiens "refusent d'accepter un résultat qui ne leur convient pas", a regretté en conférence de presse la présidente de la commission de récolement du PS Corinne Narassiguin. "Il y a eu une volonté de faire croire à des triches massives", a-t-elle estimé, parlant d'une "tentative de déstabilisations du parti". "Je regrette un comportement qui n'est pas digne de notre parti", a-t-elle ajouté. Selon elle Nicolas Mayer-Rossignol et ses soutiens "cherchent des vérités alternatives", "je dois dire que ça commence à devenir fatigant".