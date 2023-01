PS : Olivier Faure propose une "direction collégiale", la crise toujours pas résolue

La crise se poursuit au Parti socialiste, trois jours après l'annonce de la victoire d'Olivier Faure lors de cette élection, et un nouveau décompte des résultats, toujours contestés par Nicolas Mayer-Rossignol . À l'issue d'une réunion de crise au siège du PS ce lundi, le maire de Rouen a répété ce lundi que le "scrutin du 19 (janvier) n'a pas livré de résultat puisqu'il ne s'est pas déroulé dans de bonnes conditions" et évoqué un "parti fracturé".

Un nouveau décompte dimanche a donné 51,09% des voix au sortant contre 48,91% à son rival. Mais Nicolas Mayer-Rossignol a réclamé la poursuite du recomptage et dénonce des "fraudes dignes d'un autre temps", ce que dément Olivier Faure. Hélène Geoffroy, qui n'avait pu se maintenir au second tour et avait appelé à soutenir l'élu normand, elle aussi conviée à la réunion de crise de ce lundi, a assuré qu'en l'état actuel des choses, "le PS n'a pas de Premier secrétaire".

Un dialogue fragile s'est toutefois esquissé au milieu du chaos. Après deux heures et demie d'une réunion qualifiée de "sérieuse", Nicolas Mayer-Rossignol et Hélène Geoffroy ont dit espérer trouver un accord d'ici au congrès de Marseille, qui doit entériner en fin de semaine les résultats du vote militant. Les trois participants doivent se revoir avant le congrès après avoir consulté leurs soutiens.

"J'ai bon espoir que chacun revienne à la raison et à quelque chose de positif et de collectif", a déclaré Nicolas Mayer-Rossignol. La réunion "était très sérieuse et très grave parce que la situation est dramatique pour le PS", "nous nous sommes dit les choses clairement, il faut maintenant trouver les solutions".

Une direction collégiale ?

Disant vouloir mettre fin à "un feuilleton affligeant", Olivier Faure a rapporté avoir proposé à Nicolas-Mayer Rossignol et Hélène Geoffroy une "direction collégiale" : "Ils m'ont demandé d'organiser un directoire", a rapporté Olivier Faure. "Je leur ai dit que j'étais favorable à un outil collégial, qui permette à chacun de se sentir associé à toutes les décisions qui sont celles d'un parti politique", mais pas à "trois ou quatre premiers secrétaires".

Le Premier secrétaire sortant a également proposé à M. Mayer-Rossignol d'être tête de liste du parti aux Européennes de 2024, ce qu'il a refusé. "On ne m'achète pas avec des postes", a déclaré Nicolas Mayer-Rossignol sur Twitter.

En revanche, souligne Olivier Faure, "personne n'a redemandé à rouvrir la commission de récolement " (chargée de réexaminer le vote des militants) comme c'était encore le cas dans la matinée. Le député de Seine-et-Marne a aussi refusé l'idée d'un nouveau vote, réclamé par Hélène Geoffroy.