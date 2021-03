PTIC : Gilles Simeoni redoute "une impasse tragique"

Gilles Simeoni manifeste son inquiétude et tire la sonnette d'alarme. Selon le président de l'exécutif, les méthodes appliquées par l’actuel préfet de Corse, et qui n'étaient pas celles de son prédécesseur, vont aboutir à une impasse tragique pour la Corse.

Programmé pour la période 2022-2027, le PTIC, Plan de Transformation et d'Investissements pour la Corse, doit donner lieu à 500 millions d'euros d'investissement pour des grands travaux et de l'innovation.

Le président du conseil exécutif dénonce le fait que de nombreux projets aient été portés avec les communes et intercommunalités sans associer la collectivité de Corse.

« _L’intersection entre les deux catégories de projets est très faible. Beaucoup des projets qui ont été précontractualisés avec les communes et les intercommunalités sont des projets qui ne figuraient pas dans la liste qui a été établie avec le préfet Robine_. Nous allons nous retrouver devant un problème énorme de mise en œuvre opérationnelle, de concurrence entre les projets et de déficit de financement.»

Selon Gilles Simeoni, de nombreux projets ne pourront pas être financés.

« Avec la méthode d’aujourd’hui du préfet de Corse, on ne pourra pas financer les chemins de fer, on ne pourra pas financer l’intermodalité, on ne pourra pas financer le plan acqua nostra, on ne pourra pas financer l’assainissement. On ne pourra pas financer l’intérieur, on ne pourra pas financer les routes et nous allons nous retrouver devant une impasse tragique pour la Corse. »