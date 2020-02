Puy-de-Dôme : dernières heures pour déposer sa liste aux élections municipales

Au 4e étage de la Préfecture, les candidats ne franchissent pas la porte du bureau des dépôts comme ça. Il faut d'abord, vérifier que le dossier soit complet. C'est la lourde tâche de cette jeune femme, installée à un petit bureau, dans le couloir. Et pour ce candidat d'une petite commune, venu de loin, ce n'est pas gagné.

Le 1er bureau des vérifications. © Radio France - Claudie Hamon

En effet, étant candidat dans une commune de moins de 1 000 habitants, il lui manque les signatures de tous ses colistiers. "Je ne sais pas comment je vais faire. Non seulement j'ai fait plus d'une heure de voiture pour venir, j'ai dû déposer une journée de congés pour ça, de plus certains candidats sont en vacances. Je ne sais pas comment je vais faire." Il devra donc revenir.

Le guide d'information du candidat consultable sur internet. © Radio France - Claudie HAMON

La cheffe du bureau des dépôts est inflexible. "En cas de candidature groupée, l'ensemble des candidats donne mandat à une personne de la liste pour déposer le dossier. On ne peut pas recevoir une candidature d'une personne absente, si elle n'a pas donné mandat à la personne qui dépose."

Formulaire de mandat. © Radio France - Claudie Hamon

Alors pourquoi toutes ces précautions ? "C'est le code électoral", précise la cheffe de bureau des dépôts. "On ne transige pas avec le droit. Il faut que les documents électoraux mis à la disposition des électeurs concordent avec la déclaration enregistrée en préfecture."

Les candidats ont jusqu'à ce jeudi soir 18h, pour déposer leur liste en préfecture. Quand tout va bien, le dépôt d'une liste dure entre 1h 30 et 2h.

Le Puy-de-Dôme compte 464 communes. On ne connaîtra le nombre de candidats en lice qu'à partir du 2 mars sur le site internet du ministère de l'intérieur. Sachez qu'au second tour, les candidats qualifiés dans les communes de plus de mille habitants devront à nouveau s'inscrire en préfecture les 16 et 17 mars.