Puy-de-Dôme : "j'entends bien me tenir en recul des municipales", Jean-Yves Gouttebel

Drôle d'ambiance ce mardi matin à l'ouverture de la session du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme. La veille, quatre vice-présidents du groupe "socialistes et apparentés" avaient annoncé leur décision de démissionner, entraînant avec eux une dizaine d'élus. Conséquence arithmétique, il n'y a plus de majorité au département. Même si cela n'empêche pas les "frondeurs" de voter favorablement la plupart des délibérations.

Non, l'enjeu est ailleurs. Il est purement politique. Et chacun est prié de choisir son camp avant la sanglante bataille des municipales. A quatre de l'échéance électorale, l'accord départemental datant de 2015 a volé en éclats. L'union entre le PS et le PRG s'est d'abord tendue au printemps dernier, avant qu'elle n'explose à coups de stratégies, d'ambitions, et de tractations de couloirs.

Puy-de-Dôme : ambiance pesante ce mardi matin dans l'hémicycle du Conseil Départemental © Radio France - Eric Le Bihan

Lundi soir, 14 élus et vice-présidents du groupe "socialistes et apparentés" ont convié la presse pour déclarer officiellement "la fin de la majorité départemental et de la cohabitation". Alexandre Pourchon, Sylvie Maisonnet, Dominique Briat et Gérard Bétenfeld sont passés de la parole aux actes en remettant leur lettre de démission au président du département.

Le président du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme, qui dit avoir appris la nouvelle dans la presse, a tenu à apporter quelques précisions. En affirmant que certains frondeurs ne l'avaient pas fait de gaieté de cœur et qu'il était certain que le groupe dissident ne s'étofferait pas au point de devenir majoritaire. Le macroniste assumé a surtout (re)précisé qu'il ne se mêlerait pas (plus?) de la campagne électorale. Voici l'intégralité de son interview.

La mise au point de Jean-Yves Gouttebel © Radio France - Eric Le Bihan

En pleine session, les tractations se sont poursuivis dans les couloirs de la collectivité. Cette guéguerre politique a le don d'agiter les réseaux sociaux.