Puy-de-Dôme: Jean Lassale en campagne à Riom

Le candidat à la présidentielle Jean Lassale s'est rendu à Riom ce samedi 15 avril. Il est venu présenté son livre "Résistons, le temps est venu".

Un candidat humain

16h22, l'heure d'arrivée du train de Jean Lassale en gare de Riom. Mais vingt minutes avant, un petit comité se forme déjà devant la gare. Une vingtaine de personnes se sont déplacées pour accueillir le candidat et député des Pyrénées-Atlantiques. Carine est venue accompagnée de son mari et de son fils. Ensemble ils ont fait le chemin depuis Montluçon. Carine suit de près ces élections et pour elle Jean Lassale est "le seul à parler encore du rapport humain, il tient compte des besoins et des préoccupations des gens".

Ce côté humain, Roland l'a retrouvé dans le parcours même de Jean Lassale: " ce qu'il a fait dans la chambre des députés, sa grève de la faim pour défendre l'économie de sa région, la marche à pied qu'il a fait dans toute la France".

Les soutiens de Jean Lassale sur le quai de la gare de Riom © Radio France - Lauriane Havard

La campagne au coeur

Jean Lassale a décrété les campagnes française "grande cause nationale". Dans son programme, il compte injecter 3 milliards d'euros dans les campagnes. Sa parole séduit alors beaucoup d'agriculteurs, comme Roland: "ce qui m'a convaincu de suivre Jean Lassale c'est qu'il faut que nos campagnes arrêtent de se désertifier et qu'elles ne soient plus menacées par les grandes villes". Dans cette même dynamique, Jean Lassale veut abroger la loi Nôtre sur la réforme territoriale.

Des mesures que le candidat à détailler à la librairie Le Cadran Solaire de Riom, où il a présenté son livre "Résistons, le temps est venu". Un débat citoyen a ensuite eu lieu à la mairie de Pont du Château.