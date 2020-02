Puy-de-Dôme : l'émotion à Puy-Guillaume après la disparition de Michel Charasse

Émotion ce vendredi matin à Puy-Guillaume, la ville dont Michel Charasse a été maire entre 1977 et 2010. Né le 8 juillet 1941 à Chamalières, l'ancien ministre du budget et conseiller intime de François Mitterrand . En apprenant la nouvelle, les habitants de la commune ont tenu à rendre hommage à celui qui est resté fidèle à l'Auvergne.

Michel Charasse dans le bureau de sa maison à Puy-Guillaume © Maxppp - Jean-Louis GORCE

Ça fonctionnait comme à l’Élysée ici - Bernard Vignaud

Dans sa mairie, Michel Charasse était le même qu'à Paris, où il était chaque début de semaine. Mais quand il "descendait" le vendredi chez lui, les affaires étaient rondement menées. Le maire de Puy-Guillaume, Bernard Vignaud, qui a fût son 1er adjoint pendant sept ans, se souvient. "C'était un homme d’État et un homme de territoire. _Ça lui arrivait de prendre la mairie pour Paris. Ça fonctionnait comme à l’Élysée ici_. Il fallait que tout le monde se mette au diapason." Et ceux qui ne le faisait pas ? Tant pis pour eux."

Bernard Vignaud a succédé à Michel Charasse au poste de maire de Puy-Guillaume © Radio France - Claudie Hamon

Travailler avec cet homme était très formateur - Anne-Laure, employée de mairie

Patricia et Anne-Laure ont travaillé avec lui. L'une à la comptabilité, l'autre aux services administratifs. Elles en gardent un souvenir ému. "C'était quelqu'un d'exigeant. Il connaissant très bien sa commune. Et au niveau budgétaire, il savait très bien où il allait" explique Patricia. Anne-Laure était toute jeune quand elle a été embauchée par Michel Charasse. "Travailler avec cet homme était très formateur. Il connaissait les lois sur le bout des doigts, pour en avoir fait voter quelques unes. Il était bien-sûr carré et droit, mais quand tout roulait, il plaisantait souvent avec nous."

Puy-Guillaume a grandi grâce à lui

Pour Grégory Villafranca, secrétaire général de la mairie de Puy-Guillaume, Michel Charasse a beaucoup fait pour sa commune. Grâce à lui elle est devenue attractive. "La commune est dotée d'un certain nombre d'équipements. Nous avons une grande médiathèque, une piscine municipale, des services de santé, tout ce que peut trouver la population pour se sentir bien."

Le secrétaire général de la mairie Grégory Villafranca scrute les hommages rendus à Michel Charasse © Radio France - Claudie Hamon

Selon les informations de France Bleu Pays d'Auvergne, les obsèques de Michel Charasse seront célébrées mercredi après-midi à Puy-Guillaume. Il n'y aura pas de cérémonie religieuse, puisqu'il était un laïc convaincu. Son cercueil sera être exposé de 9 heures à 15 heures dans une chapelle ardente installée dans la salle des fêtes. Un hommage suivi d'une cérémonie laïque en présence de personnalités de grande envergure. Dont Emmanuel Macron ? Réponse dans les prochaines heures. Michel Charasse reposera ensuite dans le cimetière communal.