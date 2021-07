Propagande électorale : la députée Christine Pirès Beaune a sondé les élus du Puy-de-Dôme sur le fiasco Adrexo

La députée socialiste a sollicité les maires du Puy-de-Dôme, où la distribution des professions de foi des dernières élections régionales et départementales avait été confiée à Adrexo. Sur les 186 qui ont répondu pour le moment, 7 seulement n'ont connu aucun dysfonctionnement.

Après le fiasco de la distribution des professions de foi des candidats aux dernières élections régionales et départementales, la députée socialiste du Puy-de-Dôme, Christine Pirès Beaune a interrogé les 463 maires puydômois.

7 communes sur 186 sans dysfonctionnement

40% d'entre eux ont pour l'instant répondu. Sur les 186 réponses reçues, seules 7 communes du Puy-de-Dôme avaient reçu les documents en temps et en heure. Toutes les autres ont noté des dysfonctionnements, dont 35 communes où les électeurs n'ont absolument rien reçu. Au premier tour ce sont pour l'instant 93 communes qui disent avoir été oubliée de la distribution des plis électoraux.

Le Premier Ministre et la commission d'enquête du Sénat alertés

Sur cette base, Christine Pirès Beaune a écrit au Premier Ministre, pointant le fait que dans le Puy-de-Dôme, la distribution avait été confiée à l'entreprise privée Adrexo. Dans son courrier, l'élue rappelle aussi qu'à ces élections, l'abstention a atteint des records. En Auvergne-Rhône-Alpes, deux électeurs sur trois ne sont pas allés voter.

"Reste à savoir comment ce prestataire a obtenu ce marché, sachant qu'il avait déjà de grosses difficultés financières quand il répond à cet appel d'offre", ajoute la députée puydômoise qui souhaite que le gouvernement corrige le tir pour les prochaines élections. "Il y a 7 régions sur 13 qui pendant quatre ans doivent faire l'objet d'une distribution par ce groupe là. Ce qui s'est produit aux élections régionales et départementales, je n'ai pas envie que ça se reproduise aux présidentielles, aux législatives de l'année prochaine."

Dans son courrier au Premier Ministre, Christine Pirès Beaune préconise de confier l'intégralité de la distribution des plis électoraux à la Poste.

Au lendemain du second tour des dernières élections, le ministre de l'Intérieur avait justement proposé à Jean Castex de saisir le parlement pour modifier la loi et confier de nouveau la mise sous pli et la distribution de la propagande électorale à l'Etat.