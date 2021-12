Assemblée nationale : le député communiste André Chassaigne va voter contre le pass vaccinal

Le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal va être étudié ce mercredi après-midi par la commission des lois de l'Assemblée nationale. En résumé, un test négatif ne suffira plus pour accéder aux restaurants, activités de loisirs, ou encore aux transports interrégionaux. Par contre, il resterait valable pour accéder aux établissements et services de santé et médico-sociaux.

Pour le député communiste du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, la décision est déjà prise, son groupe parlementaire ne votera pas le texte. "Un nombre important de citoyennes et de citoyens se considèrent comme étant rejetés parce que leur choix sont différents de ceux voulus par la grande majorité de la population. Et je pense qu'aggraver ce sentiment de rejet dans le quotidien, c'est une mauvaise chose et que ça n'améliorera pas la couverture vaccinale de notre pays.

On donne de fait un pouvoir de police qui est un contrôle sur la vie privée

André Chassaigne va plus loin dans son argumentation. "La deuxième raison, c'est que ce projet de loi comporte des atteintes aux libertés en terme de contrôle, par exemple par un vigile ou par un serveur de restaurant. On donne de fait un pouvoir de police qui est un contrôle sur la vie privée à des personnes qui, dans notre Constitution, ne devraient pas avoir ce type de contrôle. Je pense que c'est gravissime."

André Chassaigne va voter contre le pass vaccinal Copier

André Chassaigne à l'Assemblée nationale © AFP - JULIEN DE ROSA / AFP

Dans son avis rendu lundi, le Conseil d'Etat a relevé que le pass vaccinal "est susceptible de porter une atteinte particulièrement forte aux libertés". Il a suggéré que "le certificat de rétablissement" du Covid-19 puisse être considéré "comme un substitut du justificatif de statut vaccinal", "dans des conditions définies".

C'est à chaque parti de prendre ses responsabilités

Et dans ce contexte de campagne présidentielle, quid des meetings ? Alors que les concerts debout sont interdits pour les trois semaines à venir, faut-il autoriser les rassemblements politiques ? André Chassaigne y est favorable. Pour le député communiste, il en va de notre vie démocratique. "Jusqu'à maintenant, j'ai toujours considéré qu'il fallait pas limiter une campagne électorale, qu'il fallait laisser cette campagne électorale se développer, mais à chaque parti de prendre ses responsabilités en termes de gestes barrières, voire davantage, si un parti prend la décision de dire il faut le pas sanitaire à l'entrée et le pass vaccinal, ça serait encore gravissime davantage, à lui de prendre ses responsabilités. Je crois qu'on doit être là dans une démarche interne à chaque organisation politique, à chaque candidat, mais ça paraît extrêmement compliqué de dire ceux qui ne sont pas vaccinés ne peuvent pas participer à un meeting, comme si en définitive, ils n'étaient plus citoyens."