Allier : le député Jean-Paul Dufrègne traité de "chiant" par le président de l'Assemblée Nationale

François de Rugy a lâché mardi soir 'il est chiant lui" au perchoir. Cette petite phrase prononcée à voix basse visait directement le député communiste de l'Allier, dont le peu d'empressement à prendre la parole a visiblement agacé le président de l'Assemblée. Même s'il s'en défend.

Jean-Paul Dufrègne n'est peut-être pas le député communiste le plus dévoreur de micro du monde, mais de là à qualifier le parlementaire bourbonnais de "chiant" ", il y a un pas que François de Rugy a franchi. Certes en marmonnant, mais quand même. Difficile de le nier. Et pourtant. Pour sa défense, le président de l'Assemblée Nationale explique que cette phrase ne visait pas Jean-Paul Dufrègne : «je pensais que mon micro était coupé et je réagissais à un message que j'avais reçu par SMS ».

Ça me fait sourire en fait ! - Jean-Paul Dufrègne

Cette justification peu convaincante a fait suite à l'intervention du député communiste de Seine-Maritime, Sébastien Jumel, en fin de séance. « Je voulais simplement faire un rappel au règlement pour dire que, quelles que soient les interventions des parlementaires, qu'ils soient dans la ligne du gouvernement ou non, le Président de l'Assemblée est filmé, considérant qu'un camarade député est "chiant" lorsqu'il parle ». Le député auvergnat Jean-Paul Dufrègne a réagi à cette polémique sur France Bleu Pays d'Auvergne: "Ça me fait sourire en fait... Je suis un peu loin du micro et je n'ai pas anticipé le fait que c'était à mon tour de parler... Vous savez, j'ai présidé le Conseil Départemental de l'Allier pendant sept ans, j'ai arbitré des discussions... on peut de temps en temps avoir un petit mouvement d'humeur". Pas de polémique donc...