Puy-de-dôme : le Premier ministre en visite pour parler retraites avec des agriculteurs

Le Premier ministre, Jean Castex est en déplacement dans le Puy-de-dôme ce vendredi, pour annoncer l'entrée en vigueur anticipée de la revalorisation des retraites agricoles. Il est accompagné du ministre de l'Agriculture et du secrétaire d'Etat aux retraites.

Ce vendredi 23 avril, Jean Castex, le Premier ministre est en visite dans le Puy-de-Dôme. A ses côtés, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des Retraites et de la Santé au travail, Laurent Pietraszewski. André Chassaigne, député communiste de la circonscription puydômoise est aussi présent.

Le Premier ministre doit annoncer la date de la revalorisation des pensions agricoles dans le cadre de la loi promulguée en 2020. Cette proposition est à l'origine celle du député André Chassaigne. Elle prévoit plus de 100 euros supplémentaires en moyenne sur les pensions des agriculteurs. Cette revalorisation concerne 227 000 agriculteurs.

Rencontre avec un couple d'agriculteurs à Luzillat

Les ministres sont à Luzillat, sur une exploitation céréalière pour rencontrer un couple d'agriculteurs. Jean-Paul Dauge est à la retraite et sa femme, Monique Dauge tient l'exploitation.

Le secretaire d'Etat chargé des retraites, Laurent Pietraszewski et Monique Dauge, agricultrice. © Radio France - Claudie Hamon

Echange avec des professionnels du secteur à Maringues

C'est à l'issue d'une table ronde avec des professionnels du secteur agricole, que le Premier ministre doit faire une déclaration sur la revalorisation des pensions.

Visite d'une maison d'accueil rurale

Pour terminer la journée, les ministres seront à Pérignat-sur-Allier, dans une maison d'accueil rurale où résident des personnes âgées.