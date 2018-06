Les communes de Dallet et Mezel, dans le Puy-de-Dôme, ont décidé de fusionner. Une décision actée le 18 juin dernier, et qui prendra effet le 1er janvier. Une mutualisation des moyens nécessaire selon les élus. Reste à trouver le nom de la nouvelle entité...

Puy-de-Dôme, France

Sur le parvis de l'hotel de ville de Mezel, le panorama est impressionnant, avec la chaine des Puys pour horizon. "C'est aussi cela nos deux communes" explique François Rudel, le maire de la commune, "les pieds dans l'Allier, et la tête dans les nuages au sommet du Puy de Mur". Deux profils bien différents, mais une même histoire, et un intérêt commun.

Les pieds dans l'Allier, la tête dans les nuages au sommet du Puy de Mur...

"On a compris qu'on avait besoin de faire ensemble" ajoute Gilles Voldoire, maire de Dallet, "on avait besoin de synergie entre Dallet avec ses 1500 habitants et près de 2000 à Mezel, on est à côté de Clermont, avec un beau paysage, on y vivra encore mieux..."

Les services seront installés à la mairie de Mezel, avec une annexe à Dallet © Radio France - Jean-Pierre Morel

L'union entre les deux communes est surtout un mariage de raison qui permettra de mutualiser les coûts de fonctionnements, et de faire des économies estimées à près de 200 000 euros par an.

La population consultée

La fusion a été actée le 18 juin, malgré quelques opposants sur Facebook, et sera effective le 1er janvier prochain. Avec à terme, en 2020, un seul maire et une seul conseil municipal.