Le Crest, France

C'est l'heure de la refondation pour le Front National. Ce rendez-vous à Le Crest, au domaine du Val d'Auzon, est la dixième d'étape du tour de France que réalise Marine Le Pen. Un tour de France pour tâter le pouls de la base militante de son parti. Les 10 et 11 mars prochain se tiendra le 16ème Congrès du Front National. La présidence et le comité central du parti y seront élus. A ce jour, seule Marine Le Pen a fait acte de candidature pour la présidence.

Les militants en plein questionnement

Récemment les adhérents ont pu répondre à un questionnaire lancé par le parti. Un questionnaire qui doit servir à définir la ligne politique du Front National. A ce jour Marine Le Pen revendique 53 000 adhérents à jour de cotisation, et environ 100 000 adhérents en comptant les statutaires. Devant la salle où les militants de la région sont venus rencontrer la présidente du parti, on sent des adhérents en plein questionnement. David est venu avec un ami, il a des doutes sur son propre engagement : "Je suis militant, adhérent, j'ai même été cadre il y a quelques années. Mais je suis un peu circonspect avec Marine.. " Quand on lui demande pourquoi, il évoque plusieurs raisons : " Déjà, je suis franchement défavorable à un changement de nom, je trouve aussi qu'elle traite son père de manière indigne. Et à la présidentielle, le fait de mettre autant en avant le non à l'euro, même si c'était le fait de Mr Philippot, je trouve que c'était malsain. "

Entourée d'élus locaux, Marine Le Pen a parlé de la refondation du FN, avec en point de mire le congrès de Lille les 10 et 11 Mars prochain. Elle a fustigé la politique d'Emmanuel Macron et insisté sur la fin du clivage gauche/droite au profit d'un clivage mondialistes/nationaux pic.twitter.com/1ZSLdhcNmf — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 4, 2018

Mathieu, lui, est venu spécialement depuis l'Isère pour rencontrer Marine Le Pen. La question qu'il se pose, et qu'il compte poser à Marine Le Pen : " Moi j'aimerais savoir si après le dépouillement des questionnaires, s'il y a quelque chose qui est proposé mais qui n'est pas dans sa ligne à elle, est-ce qu'elle sera prête à trancher et à y aller, tout simplement ? " En tout cas pour lui, malgré les récents échecs au second tour de la présidentielle et aux législatives, pas question de remettre en cause son engagement. Quant à Mickaël, militant dans le Puy-de-Dôme, il est plutôt venu en observateur curieux : " J'attends des réponses à certaines questions que je me pose, voir où en est son statut par rapport à tout ce qui s'est passé, voir où en est son positionnement sur la politique nationale, et on verra à partir de ça ce que je peux en retirer. " Reste à savoir si les militants auront trouvé des réponses à leurs questions lors de ce déjeuner, où la presse n'était pas conviée.