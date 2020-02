Puy-Guillaume : Emmanuel Macron sera sur place mercredi pour rendre hommage à Michel Charasse

C'était dans les tuyaux, c'est désormais confirmé. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera bien à Puy-Guillaume, mercredi. Il rendra un dernier hommage à Michel Charasse, ancien conseiller de son prédécesseur élyséen François Mitterrand, et qu'il consultait lui-même de temps en temps. Emmanuel Macron prononcera un discours vers 16h au cimetière de Puy-Guillaume

Le chef de l'Etat avait déjà réagi sur Twitter, suite à l'annonce de la mort de l'ancien maire de Puy-Guillaume.

En octobre dernier, en marge de sa visite au salon de l'élevage, Emmanuel Macron avait aussi rendu une visite privée à Michel Charasse, au centre de lutte contre le cancer Jean-Perrin, où l'ancien ministre du budget était hospitalisé.

Un hommage mérité pour le maire actuel, Bernard Vignaud, qui fut le premier adjoint de Michel Charasse pendant sept ans. "Cela n'est que justice. Il a été l'homme de l'ombre de François Mitterrand, il a eu l'oreille de Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. C'est un hommage avec les honneurs qui lui sont dus. C'est l'hommage à l'homme de territoire, de la part des Puy-Guillaumois et du départements ; et puis c'est l'hommage de l'Etat, avec la symbolique de la présence du président de la République. C'est tout à fait mérité à mon sens."

Les Puy-Guillaumois aussi pourront se recueillir sur le cercueil de Michel Charasse, qui sera exposé de 9h à 15h en mairie. Une chapelle ardente sera aussi ouverte. Ensuite, à 15h, et toujours en mairie, une cérémonie se tiendra. Rien à l'église, donc, puisque Michel Charasse était un laïc convaincu.