Ce dimanche 28 juin, il sera temps de retourner aux urnes. Des élections municipales tardives a cause de la crise sanitaire. Un calendrier qui perturbe forcement le programme des électeurs, qui ne seront pas forcement disponible a cette date. France Bleu Roussillon fait un point sur vos options.

Pyrénées-Orientales : Et si je ne peux pas voter au second tour ?

Pour le second tour des élections municipales le 28 juin, les autorités ont assoupli les conditions pour établir les procurations, pour inciter les gens à voter malgré le Covid-19.

Le 15 mars dernier, 183 maires sur 226 ont été élus au premier tour dans les Pyrénées-Orientales. En tout, les électeurs de 43 communes vont retourner aux urnes, ce dimanche 28 juin, pour le second tour de ce scrutin local. A cause de la crise sanitaire, plus de trois mois séparent les deux tours. Une date, qui ne va peut-être pas arranger les affaires de certains catalans. Les autorités ont assoupli les conditions pour établir les procurations.

Comment faire une procuration ?

Entre les vacances, le soucis de santé, et la crise économique, le second tour des municipales est forcement sorti de la tête de certains électeurs. Si vous ne pouvez pas voter ce dimanche, il est encore temps de faire une procuration.

Techniquement, vous avez jusqu'au samedi 27 pour remplir le Cerfa. En revanche, il faut laisser le temps à la procuration d'arriver jusqu'à votre commune. Une procédure que vous n'êtes pas obligé de réitérer si vous avez fait la démarche pour les deux tours initialement prévus en mars. En effet, le document est valable un an. Sinon, il faut vous rendre au tribunal judiciaire (ancien tribunal d'Instance et de Grande Instance), au commissariat de police ou dans une brigade de gendarmerie avec une carte d'identité et carte d'électeur.

La gendarmerie vous demande de prendre rendez-vous pour limité l'affluence dans ses brigades. Vous pouvez écrire à l'adresse suivante : bta.nomdelabrigade@gendarmerie-interieur.gouv.fr (exemple : bta.bompas@gendarmerie-interieur.gouv.fr).

Si vous avez des problème de santé, un gendarme peut se déplacer a votre domicile sous présentation d'un justificatif médical et d'une attestation sur l'honneur de l'incapacité à se déplacer. Notez que désormais une seule personne peut recevoir deux procurations Et puis c'est toujours bon de le rappeler, le vote par procuration est lui aussi gratuit.