Perpignan : l'ancien conseiller municipal et départemental socialiste Claude Cansouline est décédé

Sa voix grave posait son autorité, le regard pouvait être tour à tour charmeur ou sévère. Claude Cansouline était profondément socialiste, intarissable sur les penseurs et les principes de son courant politique. Un homme de convictions "avec lesquelles il ne fallait pas transiger!" se souviennent en coeur Martine Ruiz ancienne élue de Perpignan et Alexandre Reynal, vice-président du Conseil Départemental. Claude Cansouline est décédé très tôt ce mardi matin à l'âge de 84 ans, chez lui, à Marquixanes en Conflent vaincu par la maladie.

Une voix du PS catalan

Natif du pays catalan, cadre à la sécurité sociale, Claude Cansouline fut conseiller municipal socialiste à Perpignan, chef de file de l'opposition face à Jean-Paul Alduy jusqu'en 2008. Il fut aussi le patron de la section PS de la ville de 1995 à 2005. Claude Cansouline avait également été élu au Conseil général des Pyrénées-Orientales de 1998 à 2004 sur le canton de Bompas et Perpignan est. Il y a occupé le poste de 1er vice-président de l'assemblée aux côtés de Christian Bourquin. Il était en charge des affaires sociales :"il a mis en place beaucoup des dispositifs d'aide qui existent aujourd'hui dans le département" souligne Alexandre Reynal.

"C'était un râleur, Claude"

Sur son compte Facebook, la présidente du Conseil départemental Hermeline Malherbe rend hommage à "un militant de gauche qui, malgré les turbulences politiques, a toujours porté et défendu les valeurs de solidarité et de progrès". L'ancienne députée, Renée Soum parle, elle, "_d'une grande figure humaniste qui a marqué notre départemen_t".

Le Catalan revendiquait sa liberté de penser et de ton. "C'était un râleur" décrit affectueusement Alexandre Reynal.

"Claude Cansouline était un homme qui avait le courage de la nuance ajoute Martine Ruiz, qui a siégé à ses côtés au Conseil municipal pendant six ans. Il était profondément de gauche, mais pour lui ce n'était pas nécessairement obéir à la discipline d'un parti, il savait avoir des visions différentes". Et effectivement, il a plusieurs fois pris ses distances dans le duel Alduy-Bourquin, (le maire centre droit de Perpignan contre le patron socialiste du département à l'époque) pour voter en son âme et conscience. Il s'agaçait également des querelles dans son propre camp. En 2009, après l'affaire de la "fraude à la chaussette" lors de la municipale à Perpignan, Cansouline envisage de se présenter à l'élection qui doit se rejouer, exaspéré par les divisions au sein de son camp. Il rejoindra finalement Jean Codognès, dissident du PS.

Martine Ruiz, élue PRG qui a siégé avec Jean-Paul Alduy à Perpignan avant de rejoindre Claude Cansouline sur les bancs de l'opposition se souvient de ce qu'il lui avait dit pour la convaincre de faire campagne à ses côtés dans une liste d'union de la gauche pour la municipale de 2001 : "_Il m'a dit 'Martine, je sais que nous partageons les mêmes valeurs et lorsque tu voudras t'exprimer , je te laisserai le faire.' Et jamais, il ne m'a interdit de dire ce que je pensais et il ne m'a jamais contesté mes valeurs de gauche. Et je ne peux pas en dire de même de tout le monde au PS. Pour moi c'est une perte immense pour la gauche locale_."

"Perpignan a plus que jamais besoin de la parole d'hommes comme lui"

Au tournant de 2010, rattrapé par les soucis de santé, Claude Cansouline se met en retrait de la vie politique. Installé à Marquixanes cinq ans plus tôt, il reste un sage que les socialistes consultent. "Une figure marquante du PS !" insiste Alexandre Reynal. L'ancien premier fédéral du parti et actuel vice-président du département rappelle aussi que Claude Cansouline fut "très touché" par la victoire du RN à Perpignan en 2020 : "ça lui faisait mal".

Pour Jean-Paul Alduy, ancien maire de Perpignan (UDF puis UMP) et adversaire politique, c'est une page qui se tourne au mauvais moment : "avec Claude Cansouline, le débat politique a toujours été de haut niveau. On débattait sur le fond, on était pas dans les postures"

On partageait les mêmes valeurs de la République. La laïcité, la fraternité. Pour moi sa perte est une grosse blessure. C'est une page qui se tourne au moment où Perpignan a plus que jamais besoin de la parole d'hommes comme Claude Cansouline" Jean-Paul Alduy

Les obsèques de Claude Cansouline auront lieu samedi 13 août, à Marquixanes.