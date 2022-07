Pyrénées-Orientales : le préfet Etienne Stoskopf quitte ses fonctions, nommé dans la Somme

Etienne Stoskopf va prochainement quitter ses fonctions de préfet des Pyrénées-Orientales. Le haut-fonctionnaire, arrivé le 24 août 2020 à Perpignan, a été nommé ce mercredi lors du Conseil des ministres préfet de la Somme.

Deux années notamment marquées par le Covid, les incendies et le drame de Saint-Laurent-de-la-Salanque

Durant ces deux dernières années, Etienne Stoskopf a dû gérer plusieurs dossiers épineux, notamment la crise liée au Covid, la mise en place de la vaccination et les contestations antivax et anti-pass sanitaire qui ont suivi. Plus récemment, il a du s'occuper de la crise que traverse le Centre Hospitalier de Perpignan et instaurer un dispositif estival aux Urgences pour faire face au manque de personnel. Son passage à la préfecture des Pyrénées-Orientales a aussi été marqué par le drame de Saint-Laurent-de-la-Salanque, une explosion qui a fait huit morts dont deux enfants le 14 février dernier. Il a été plusieurs fois confronté à des incendies d'ampleur qui ont ravagé le département, comme celui de Millas en juillet 2021 ou encore celui de Salses-Opoul en juin dernier. Concernant la sécheresse qui sévit cet été sur le territoire, Etienne Stoskopf recommandait il y a quelques jours de renforcer les restrictions d'eau.

Il sera remplacé dans les P-O par Rodrigue Furcy, jusqu'ici préfet des Hautes-Pyrénées. Sa prise de poste est fixée au 23 août prochain. A 40 ans, Rodrigue Furcy est un proche de l'Elysée puisqu'il a été le chef de cabinet adjoint du Président de la République. Poste occupé de 2017 à 2020.