Législatives : duel Aliot (FN) / Espert (LREM) dans la 2e circonscription des Pyrénées-Orientales

Le candidat du Front national arrive en tête du premier tour des législatives dans la deuxième circonscription des Pyrénées-Orientales, mais le second tour s'annonce serré face à la candidate de la République en marche Christine Espert.

Fort des scores réalisés par son parti lors des dernières élections dans cette circonscription, Louis Aliot nourrissait de forts espoirs de découvrir l'assemblée nationale. Il arrive en tête et dépasse la barre des 30% au soir du premier tour mais l'élection s'annonce indécise pour dimanche prochain. Il n'y a pas eu de suspense dans cette circonscription, les deux candidats qualifiés arrivent largement en tête. Le député sortant Les Républicains Fernand Siré est nettement battu avec 13,3 % des voix.

Louis Aliot sera opposée au deuxième tour à la candidate d'Emmanuel Macron, Christine Espert. Pour sa première, elle frôle la barre des 30%. Elle va bien évidemment tenter de profiter d'un front républicain lors du deuxième tour pour être élue.

Par rapport au premier tour de 2012, le Front national récolte 1.700 voix de plus tout en sachant que 10% de personnes en moins ont voté entre ces deux premiers tours d'élection. Louis Aliot confirme son implantation dans le département et n'a pas manqué de tacler ses opposants socialistes et républicains qui détiennent le conseil départemental et la mairie de Perpignan et qui réalisent de faibles scores partout en pays catalan.

Louis Aliot : "Je regarde la situation nationale qui m'inquiète beaucoup avec une moitié de français qui ne vont pas voter et donc pour l'avenir une assemblée nationale qui ne représentera qu'une moitié de peuple français, ce qui pose un problème démocratique. C'est une recomposition de la vie politique qui se profile. Dans le département, les Républicains et le parti socialiste doivent être en dessous des 15% ce qui est historique. Il y a aussi l'élimination d'une ministre en exercice (Ndlr : Ségolène Neuville). Clairement ce soir dans le département le Front National et la République en Marche sont les deux formations politiques qui tirent leur épingle du jeu."

Christine Espert : "C'est une vraie satisfaction d'être qualifiée. C'est une satisfaction aussi de voir que les électeurs ont manifesté une volonté très forte de changement. Ils ont aussi exprimé leur volonté de se mettre sur le chemin de l'espoir et de sortir de celui de la colère. Il nous reste une semaine pour convaincre et confirmer, pour rassembler et mobiliser. Je garde cette volonté d'entrer sur le chemin du changement et de l'espérance."