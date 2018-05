Depuis l'Australie où il était en déplacement, Emmanuel Macron a dénoncé jeudi les "élus qui tiennent constamment un discours d'agitation". Le chef de l'État s'exprimait après un 1er-Mai marqué par des violences à Paris, et à deux jours d'une "Fête à Macron" organisée par La France insoumise.

"Les élus qui tiennent constamment un discours d'agitation, c'est leur faute". En déplacement dans le Pacifique, Emmanuel Macron a fustigé jeudi le comportement de certains élus, qui selon lui "n'ont jamais accepté la défaite et veulent rejouer la partie démocratique".

Il y a beaucoup de gens qui veulent rejouer la partie démocratique" - Emmanuel Macron

Prié de dire s'il faisait allusion à La France insoumise qui organise le 5 mai une "Fête à Macron" pour dénoncer sa politique, il a répondu qu'il s'agissait de "ceux qui proposent des manifestations ou des fêtes". Le président de la République a également réagi aux violences commises en marge du défilé du 1er-Mai à Paris, dénonçant le comportement de "pyromanes indignés".

Vives réactions du côté des Insoumis

Jean-Luc Mélenchon, chef de file de La France insoumise, a réagi sur Twitter en qualifiant les propos du chef de l'Etat "d'attaques" contre lui "indignes et mensongères". "Un président ne devrait pas parler comme ça", a-t-il ajouté.

Les attaques de #Macron en Australie contre moi sont indignes et mensongères. Un président ne devrait pas parler comme ça. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) May 3, 2018

Même son de cloche du côté de François Ruffin, député LFI et initiateur de la "Fête à Macron". "Je ne remets pas en cause l'élection de M. Macron, c'est lui qui n'accepte pas la démocratie", a affirmé le député Insoumis. "La démocratie, ça ne veut pas dire que pendant cinq ans, on se tait. Les gens ont le droit de contester, y compris quand le président prend des décisions qui n'étaient pas dans son programme, comme la suppression des contrats aidés ou de l'exit tax", a-t-il poursuivi.

En allusion à cette "Fête Macron" du 5 mai, Edouard Philippe a de son côté appelé mercredi "chacun à bien mesurer ses propos" en particulier "tous ceux qui détiennent une responsabilité par leur mandat, leur fonction".

Jean-Luc Mélenchon invité de France Bleu

Pour répondre à ces accusations et s'exprimer sur le fond, le leader de La France Insoumise sera l'invité exceptionnel de France Bleu de jeudi à 13h.