Qu'est-ce que le Conseil économique, social et environnemental, qu'Emmanuel Macron veut réformer ?

Parmi les mesures annoncées dans son discours au Congrès ce lundi, Emmanuel Macron a annoncé une réforme du Conseil économique, social et environnemental. Mais de quoi s'agit-il exactement ?

Le Conseil économique, social et environnemental va devenir "le carrefour des consultations publiques, et le seul", a annoncé Emmanuel Macron ce lundi, lors de son intervention devant le Congrès de Versailles. Le président de la République a annoncé, parmi les réformes institutionnelles qu'il compte mener, une transformation de cette assemblée, dont le nombre sera réduit d'un tiers (comme pour l'Assemblée nationale et le Sénat). Quelles sont ses attributions et son fonctionnement ?

Une assemblée de plus ?

Le Conseil économique, social et environnemental (souvent abrégé CESE) est la troisième assemblée de la République française, aux côtés de l'Assemblée nationale et du Sénat. Créée en 1925 (sous le nom de Conseil national économique), elle est beaucoup plus récente que les deux chambres du Parlement ; et surtout, contrairement à ces deux dernières, elle n'a pas un rôle législatif.

Le CESE est une assemblée consultative, qui conseille le gouvernement et le Parlement en rendant des avis, qui peuvent être suivis ou non, sur l'élaboration des lois et l'orientation des politiques publiques. Quand il ne siège pas pour rendre des avis sur des dossiers sur lesquels il est saisi, le CESE est composé de 12 formations de travail et 18 groupes d'intérêt, qui sont autant de lieux de dialogue entre les différents groupes sociaux et professionnels.

Qui peut lui demander son avis ?

Le gouvernement et les deux assemblées législatives peuvent le saisir. Mais c'est assez rare. La plupart du temps, le CESE s'auto-saisit des dossiers sur lesquels il travaille.

Depuis la révision constitutionnelle adoptée en 2008, les citoyens peuvent aussi saisir le conseil, à condition de rassembler au moins 500.000 signatures sur une pétition. Ce fut notamment le cas au moment du débat sur le mariage pour tous, où des opposants au projet de loi avaient demandé un avis. Mais le CESE a jugé qu'il n'était pas habilité à donner son avis sur un projet en cours d'examen par le Parlement.

Qui siège au CESE ?

Il y a 233 conseillers au CESE. Alors que les députés représentent directement les Français, et les sénateurs par l'intermédiaire de leurs élus locaux, les conseillers du CESE représentent la France par ses organisations syndicales, associatives, etc. Les syndicats de salariés, de patrons, les organisations agricoles, artisanales, les associations mutualistes, l'économie solidaire, y sont représentés.

Depuis la réforme constitutionnelle de 2008 (et la loi organique qui l'a accompagnée en 2010), des organisations de jeunesse, d'étudiants, et des associations environnementales ont aussi fait leur entrée au CESE. Chaque conseiller désigné par une organisation l'est pour une durée de cinq ans, renouvelable une seule fois. Le gouvernement, quant à lui, nomme des "personnalités qualifiées". L'actuel président du CESE est l'ancien président du Medef, Patrick Bernasconi.

Où siège-t-il ?

Le CESE se situe à Paris, dans le Palais d'Iéna, près du Trocadéro et de la Tour Eiffel. Un lieu connu notamment pour avoir accueilli les grandes conférences sociales du mandat de François Hollande, à quatre reprises entre 2012 et 2015.

Pourquoi le réformer ?

Selon Emmanuel Macron dans son discours de ce lundi, "les instances de consultation se sont multipliées", brouillant le rôle du CESE. La réforme consisterait donc à en faire le lieu unique pour les consultations publiques. Mais cette tentative de réforme ne serait pas la première, et de loin. Outre la réforme de 2008 qui a modifié sa composition et ses modes de saisine, dès 1969, le Général de Gaulle avait tenté de le fusionner avec le Sénat, par un référendum – c'est ce vote qui a conduit à la démission de de Gaulle.

En 2016, Manuel Valls avait quant à lui suggéré que la Cour des comptes et le CESE soient saisis en même temps pour évaluer le fonctionnement des organisations publiques. Une proposition qui n'a jamais abouti. La Cour des comptes a d'ailleurs épinglé le Conseil sur la gestion des indemnités allouées aux membres du CESE : celles-ci, qui s'élèvent à 3.786 euros par mois, sont normalement dégressives en fonction de l'absentéisme.