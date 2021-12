Qu'est ce que le contrat de sécurité intégrée signé entre l'Etat, la Justice et la ville de Châteauroux

C'est un petit bout de papier, mais un grand pas pour la sécurité, c'est en substance le message des signataires du Contrat de Sécurité Intégrée ce vendredi 3 décembre à la préfecture de l'Indre. Ce CSI, l'un des tous premiers en France, a été passé entre l'Etat représenté par le Ministre des relations au parlement, Marc Fesneau, l'institution judiciaire en la présence de la Procureure de la République Agnès Auboin, et le maire de Châteauroux, Gil Avérous. Concrètement il acte la coopération entre les trois parties pour prévenir la délinquance et y répondre de façon coordonnée. Pour cela, plusieurs dispositifs sont actionnés.

Renforcer la coopération entre les polices

Du côté de l'Etat et de la commune la coopération est renforcée sur l'aspect policier. Ainsi, l'Etat sanctuarise le nombre de policiers nationaux à Châteauroux. Concrètement, en plus des renforts annoncés (et arrivés entre mai et septembre) par le Ministre de l'intérieur Gérald Darmanin, l'Etat s'engage a maintenir les effectifs, cela signifie par exemple que si un policier part en retraite ou en mutation, un autre viendra le remplacer. De l'autre côté, la commune, en l'occurrence la ville de Châteauroux s'engage à recruter 10 policiers municipaux. Cela vient en complément de la création d'un commissariat mixte (police nationale, police municipale) dans le quartier Saint-Jean.

Le maire, premier magistrat de la ville

Par ailleurs, le Maire va user pleinement de son titre de premier magistrat de la ville, notamment à travers la procédure de rappel à l'ordre. Concrètement il s'agit d'agir en prévention et en réaction sur la délinquance du quotidien, les "évènements les plus communs, et ceux qui pourrissent un peu la vie de nos concitoyens" commente Gil Avérous le maire de Châteauroux, comme par exemple des tags, des bousculades ou bien encore des insultes contre des chauffeurs de bus. L'auteur sera convoqué avec ses parents dans le bureau du maire ou de son adjoint pour se voir rappeler la loi et éventuellement une sanction. L'édile espère ainsi prévenir les passages à l'acte.

Cette procédure vient compléter le travail déjà mené par l'institution judiciaire explique Agnès Auboin, la Procureure de la République, _"Cela permet d'avoir un traitement judiciaire plus rapide, qui se fait sous le contrôle du Parquet, et qui vient en complément de ce qui se fait de façon plus spécifique du côté de l'institution judiciaire avec l'institution des délégués du Procureur, les rappels à la loi, les compositions pénales, en résumé toutes les alternatives aux poursuit_es".

En France, d'autres villes sont déjà dotées de leur propre CSI, c'est le cas de Clermont-Ferrand, Rennes ou encore Dijon.