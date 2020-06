Quadrangulaire au second tour des municipales 2020 à Montargis

Débat entre Olivier Masson, Bruno Nottin, Manuel Ribeiro et Benoît Digeon, à six jours des municipales à Montargis

On prend (presque) les même et on recommence ! Quatre des cinq listes présentes au premier tour des élections municipales 2020 à Montargis ont décidé chacune de se maintenir le 28 juin prochain. Toutes étaient en capacité de le faire à l'issue des résultats du 15 mars dernier (puisqu'elles avaient obtenu plus de 10%).

Aucun accord n’a été trouvé entre les listes opposées à Benoit Digeon. Une discorde qui devrait faire le jeu du maire sortant L.R, arrivé largement en tête au premier tour de scrutin.

"Il fallait que je disparaisse"-Bruno Nottin

Aucune fusion, aucune alliance n'a été possible à Montargis en vue du second tour des municipales. Arrivé en 2ème position avec 20,7% des voix, mais loin tout de même derrière le maire sortant L.R Benoit Digeon et ses 37,7%, Bruno Nottin (PCF) dit avoir entamé des discussions avec la liste citoyenne d’Edouard Weber, 3ème du premier tour avec un peu plus de 19% des suffrages, mais à l'arrivée aucun accord n'a été scellé dans le marbre."Il fallait que je disparaisse, que le mot de gauche disparaisse, cela a été impossible à admettre" indique le conseiller municipal communiste sortant et chef de file de la liste "Montargis pour toutes et tous".

De son côté Edouard Weber a "parfaitement conscience que cela fait le jeu de Benoit Digeon mais malgré tout il peut se passer de nombreuses choses pendant la campagne".

Pas d'accord non plus entre Weber et Ribeiro

Des discussions ont eu lieu également entre la liste d'Edouard Weber et celle de Manuel Ribeiro (Divers Centre), "Agir Ensemble pour Montargis" mais là aussi, les négociations ont fait pschitt! "Nous avons multiplié les propositions, il n'y a eu aucune objection, à certains moments nous pensions que l'alliance était possible mais _depuis trois au quatre jours, il a été impossible d'avoir des réponses, nous nous sommes heurter à une fin de non-recevoir_" précise Edouard Weber sur les tractations avec Manuel Ribeiro.

Arrivé en 4ème position avec un peu plus de 18% des voix, le divers centre Manuel Ribeiro a choisi lui aussi de se maintenir au second tour. En 5ème position, dans l'incapacité de se maintenir ou de fusionner, Dominique Clergue (Ext. G.) "Lutte ouvrière-Faire entendre le camp des travailleurs" avait obtenu 3,4% lors du premier tour.