"Quand on a une équipe avec qui on travaille depuis longtemps, il est normal de la garder" (Roland Blum)

"Jean-Claude Gaudin va bien, il va d'autant mieux qu'aucune charge n'a été retenue contre lui". Sur France Bleu Provence ce jeudi matin, Roland Blum l'ancien 1er adjoint de Jean-Claude Gaudin, en charge des finances, rappelle que l'ancien maire est toujours libre et que dans l'affaire de l'emploi de collaborateurs maintenus en poste alors qu'ils avaient dépassé l'âge légal de départ à la retraite, "il n'y a ni emplois fictifs et pas d'enrichissement personnel".

L'ancien maire de Marseille est sorti vers 20h30 ce mercredi soir de garde à vue après avoir été entendu pendant près de 10 heures par les gendarmes dans le cadre de l'information judiciaire ouverte pour détournements de fonds publics. Cette enquête porte notamment sur le maintien en poste de plusieurs proches à la ville alors qu'ils au-delà de l'âge légal de départ à la retraite. Roland Blum ne dément pas ces informations.

Il estime d'ailleurs qu'il était normal de continuer de faire travailler ces collaborateurs : "Quand on a une équipe avec qui on travaille depuis longtemps et qu'on est à la fin de son mandat, il était tout à fait normal de les garder. Et puis de toute façon cela fait partie du débat qui aura lieu devant la justice. C'est la justice qui dira si c'est légal ou non".

Dans son rapport paru fin 2019, la Cour des comptes a estimé que la ville violait sciemment les règles légales sur la retraite pour continuer de verser un salaire à des proches de Jean-Claude Gaudin. Le préjudice pour le contribuable marseillais est estimé à un million d'euros par an pendant cinq ans. La Cour dit avoir averti à l'époque la mairie, mais pour Roland Blum la situation semblait complexe.

"Marseille, c'est une ville où la gestion est toujours compliquée, il y a 17. 000 employés municipaux. On savait que ces personnes-là dépassaient un certain âge, mais les choses avaient été examinées par le contrôle de légalité et il n'y avait pas eu d'observations particulières qui avaient été faites." - Roland Blum

