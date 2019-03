Quand Alain Rousset remet Gilbert Favreau à sa place

Niort, France

Hier lundi, en séance plénière du Conseil départemental des Deux-Sèvres, le président Gilbert Favreau s'est exprimé sur la tarification des transports scolaires portée par le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

"Des propos mensongers" pour la Région. Qui tient à rectifier.

"Petit jeu politicien ? Absence de maîtrise du dossier, ou bien victime d'un coup de fatigue ? La Région Nouvelle-Aquitaine tient en tout cas à démentir point par point les "faits" avancés par le président du Département des Deux-Sèvres."

"Le tarif moyen par élève est aujourd'hui de 122 euros par an, tarif qui a été voté précédemment par le Conseil départemental. Le nouveau tarif moyen par élève à la rentrée 2019-2020 sera de 95 euros par an. Pour la grande majorité des familles, le tarif sera donc plus faible. La Région rappelle enfin qu'elle a fait le choix de lier les tarifs au quotient familial, qui seront compris entre 30 euros et 150 euros (95 euros en moyenne)."

"Historiquement, il n'y avait pas de règle dans les Deux-Sèvres, et l'on passe à la règle des 3 km, qui s'appliquera au terme d'une période transitoire de trois ans, pour travailler à l'évolution des circuits avec les intercommunalités. Il s'agit donc bien là d'une démarche de concertation" peut-on notamment lire dans le communiqué.