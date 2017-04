Quand des étudiants se bougent pour intéresser les jeunes à l'élection !

Alors que près de la moitié des 18-25 ans ne compte pas voter le 23 avril prochain (Ifop), dans les Alpes-Maritimes, la Fédération des associations et corporations étudiantes vient de lancer un site pour remobiliser les jeunes.

Un site interactif, l'idée est venue naturellement à Nicolas Rodi, étudiant en communication de 23 ans, Président de la Face 06 (Fédération des associations et corporations étudiantes des Alpes-Maritimes) et à toute son équipe de bénévoles. L'idée : que les étudiants se posent les bonnes questions à 20 jours du premier tour de l'élection présidentielle. Pour ça, toute l'équipe a travaillé à la construction d'un site (2017.face06.com) simple et didactique. On y fait l'historique du droit et du mode de vote, on y présente les onze candidats et leurs programmes, on vous explique aussi comment faire une procuration si vous ne pouvez pas aller voter.

C'est un devoir, on fait de la politique tout au long de l'année, que ce soit en présentant des projets, ou dans les conseils centraux des universités. C'est important aussi d'apporter la vision des étudiants sur comment améliorer leur quotidien. Nicolas Rodi, président de la Face06

Pour faire leurs propres propositions, faire remonter leurs inquiétudes, il y a aussi un onglet Foire aux questions, dédié aux jeunes visiteurs du site. Car le président de la fédé veut en finir avec les préjugés : "C'est un mensonge de dire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Si les étudiants ne votent pas tous, tout le monde parle de politique. Et les jeunes ont plein de propositions à faire."

A la pêche aux propositions de la génération 2.0

Pour rétablir le contact avec des jeunes dégoutés par les affaires politiques, désintéressés par des élections qui les dépassent, il faut donc utiliser des moyens novateurs qui leur correspondent. Le numérique s'impose donc logiquement pour Guillaume Rodriguez, membre de la Face 06, étudiant en droit " tout ce qui est numérique parle beaucoup plus aux étudiants, parce que c'est une plateforme sur laquelle ils ont beaucoup plus d'accès". C'est aussi un biais pour présenter, découvrir, comparer les programmes de manière apolitique et neutre.

Pour que les plus jeunes réalisent que ces élections les concernent aussi, le Voxe Tour a décidé de leur donner une voix. Une association, des bénévoles, qui sillonnent la France à la rencontre des jeunes. Ils engagent des débats, et récoltent des propositions. Propositions qui seront présentées sous forme de livre blanc vidéo au/à la futur/e Président/e de la République. Et devinez quoi? Le Voxe Tour est à Nice mercredi. Rendez-vous à 14h place Garibaldi. Et que les étudiants des Alpes-Maritimes se rassurent, les bénévoles de la Face 06 eux aussi ont prévu une campagne sur les campus, des rencontres garanties sans tracts et sans flyers.