Quand Edouard Philippe testait sa popularité à Orléans aux fêtes de Jeanne d'Arc

Dans le 3ème volet du documentaire consacré à Edouard Philippe et diffusé dimanche soir sur France 5, l'ancien Premier Ministre s'exprime sur les fêtes de Jeanne d'Arc qu'il a présidées à Orléans en mai 2018. "Un monde dingue, des gens très accueillants et très gentils" commente-t-il.

C'est l'une des séquences où Edouard Philippe apparaît le plus souriant. Dans le 3ème volet du documentaire réalisé par Laurent Cibien et intitulé "Edouard, mon pote de droite", diffusé dimanche soir sur France 5, l'ancien Premier Ministre évoque les fêtes de Jeanne d'Arc à Orléans, dont il a été le président d'honneur le 8 mai 2018. Le passage, enregistré à Matignon quelques jours après les fêtes johanniques, dure quelques minutes, et il est intitulé : "Popularité".

"5 ou 10 personnes seulement ont refusé de me serrer la main"

"Y' a un monde de dingue, tout le monde est dans la rue, toutes classes sociales, toutes origines, explique Edouard Philippe. Je sais pas, t'as quarante, cinquante, soixante mille personnes, j'ai aucune idée mais c'est de cet ordre-là... Noir de monde, noir de monde... Et puis après, le défilé, tu y vas, l'invité d'honneur se met dans le défilé et donc évidemment t'es entouré par tout le monde, donc tu commences à serrer des louches... Mais tu serres des louches pendant 2 heures, "bonjour, bonjour, bonjour"... Et là, pendant 2 heures, _le rapport entre ceux qui critiquent et ceux sont très accueillants et très gentils, c'est de 1 à 20, de 1 à 30_.. c'est pas compliqué en 2 heures, il y a 5 personnes qui n'ont pas voulu me serrer la main, enfin peut-être 10, mais c'est de cet ordre-là qui me disent "Oh ! là là, la CSG, c'est pas bien, c'est pas bien ce que vous faites aux cheminots.." Le gouvernement venait en effet d'augmenter la CSG et de mettre fin au statut des cheminots.

Visiblement encore sous le charme, Edouard Philippe poursuit : "Et tous les autres sont soit très polis - "bienvenue, bienvenue à Orléans" - et ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec nous, et je le sais ! ce n'est pas parce que quelqu'un fait un selfie avec moi qu'il va trouver que c'est formidable ce que l'on fait, je le sais, il faut faire attention à ça... Mais je vois aussi, dans des proportions qui n'ont rien à voir avec les proportions premières, des gens qui me disent "tenez bon, lâchez rien, merci pour ce que vous faites !"

Le décalage avec "les commentateurs"

"Vraiment ?" interroge le journaliste. "Oui, vraiment, beaucoup, répond Edouard Philippe... Mais à tel point que les gens autour de moi étaient surpris..." Donc tu te sens populaire ?" lui demande Laurent Cibien. "Non, pas du tout, je ne me sens pas populaire... ce que je sens vraiment c'est le très grand nombre de gens à mon avis bien supérieur à ce dont ont conscience les commentateurs - je ne dirais pas les journalistes, mais ceux qui commentent l'actualité - de l'envie qu'ont un très grand nombre de Français que le mouvement (de réformes) se poursuit, alors qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec tout ce qu'on fait."

Ce ressenti des fêtes johanniques correspond bien aux confidences qu'Edouard Philippe avait faites au maire de l'époque Olivier Carré, avant de repartir à Paris. "La ferveur a étonné Edouard Philippe, racontait alors Olivier Carré, il y avait beaucoup d'émotion pendant le cortège, il m'en a parlé souvent, cette ferveur populaire, c'est très singulier. Tant qu'on ne l'a pas vécu, on n'imagine pas ce que cela représente."