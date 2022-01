Quand l'adjointe à l'Education de la mairie d'Orléans ironise sur les vacances de Jean-Michel Blanquer à Ibiza

Chrystel de Filippi a un (certain) sens de l'humour : l'adjointe en charge de l'Education à la mairie d'Orléans, par ailleurs porte-parole des Républicains dans le Loiret, s'amuse au sujet de la polémique déclenchée par les révélations de Mediapart. Le site d'investigation dévoile que Jean-Michel Blanquer était sur l'île espagnole d'Ibiza, réputée pour être un haut lieu de la fête, la veille de la rentrée scolaire de janvier, jour où a été publiée son interview dans le journal Le Parisien dans laquelle il dévoilait le nouveau protocole sanitaire anti Covid-19 applicable dans les établissements scolaires.

Le selfie de l'adjointe orléanaise posté sur les réseaux sociaux

A gauche, certains demandent la démission du ministre. Et globalement, l'opposition se déchaîne contre ce qui est considéré comme un faux-pas de Jean-Michel Blanquer. A Orléans, l'adjointe à l'Education, Chrystel de Filippi, également porte-parole des LR du Loiret, a choisi d'utiliser l'humour en postant une photo d'elle sur les réseaux sociaux (un selfie, précisément) : on la voit tenant un guide touristique consacré aux Baléares (archipel dont fait partie Ibiza), avec ce commentaire ironique "je me disais bien que le dernier protocole sanitaire des écoles que j'ai reçu était bizarre..."

Interrogée par France Bleu Orléans, l'élue, qui est aussi candidate aux législatives de juin 2022 dans la sixième circonscription du Loiret, explique que "l'humour est la politesse du désespoir et je me demande qui a le plus d'humour entre Jean-Michel Blanquer et moi : rentrer la veille de la rentrée scolaire dont on savait qu'elle serait très compliquée, et rentrer d'Ibiza, c'est un symbole. Un ministre a le droit d'être en vacances, c'est normal, qu'il prenne une parenthèse à Noël ou au jour de l'An, il a tout à fait le droit, mais là, la réalité dépasse la fiction", estime Chrystel de Filippi. Beaucoup de politiques, ou d'internautes, se déchaînent depuis lundi soir au sujet de cette polémique. Le ministre, lui, a dit regretter la symbolique, ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale : "j'aurais dû en choisir sans doute un autre" (lieu).

L'adjointe LR à l'éducation à Orléans, rappelle que le fait que le ministre annonce le protocole sanitaire applicable à la rentrée le dimanche après-midi dans un article payant de journal était "déjà surréaliste", mais le fait de "le faire depuis Ibiza prête à sourire. Donc c'est bien normal que la toile se déchaîne, et que des caricatures soient ainsi publiées. Mieux vaut en rire, même si dans les faits, ici à la mairie d'Orléans, on ne rigole pas du tout : on en est à demander aux parents, pour les centres de loisirs et l'accueil périscolaire, de demander aux parents autant que possible de ne pas laisser leurs enfants et de trouver d'autres solutions dans ce contexte".

L'humour est la politesse du désespoir"

"Je me suis dit qu'une note d'humour ne ferait pas de mal", conclut l'élue qui ne demande pas pour autant la démission de Jean-Michel Blanquer, pour "ne pas ajouter du trouble au trouble" : "ça ne changerait rien, le problème n'est pas Jean-Michel Blanquer mais l'investissement que le gouvernement met dans l'école pour faire face à cette pandémie".