Le Grand Est écope d'une amende de 60.000 euros pour ne pas avoir respecter la loi Sauvadet de 2012. Elle exige 30% de femmes aux nouveaux postes de responsabilité dans la fonction publique en 2016, 40% en 2017. Cette disposition n'était pas respectée par le Grand Est, il y a deux ans, selon un rapport repéré par France 3 Alsace. La région a pourtant signé la charte européenne pour l'égalité des hommes et des femmes dans la vie locale.

Extrait du rapport 2017 du ministère de l'action et des comptes publics -

Déséquilibre administratif et politique

Selon le rapport 2017 du ministère de l'action et des comptes publics, intitulé "Bilan du dispositif des nominations équilibrées sur les emplois supérieurs et dirigeants de la fonction publique", seules trois des soixante collectivités territoriales de plus de 80.000 habitants ne sont pas parvenues à respecter la loi en 2016 : la région Grand Est, l'agglomération de Compiègne et la ville de Cherbourg. Les ministères de la justice et des armées ont également été sanctionnées.

Si elle n'est pas un exemple dans l'administration, la grande région ne l'est pas non plus pour les élus. Il y a bien sept femmes vice-présidentes pour huit hommes, de toute façon la parité à ce poste est obligatoire. En revanche, sur la présidence de commission, on tombe à cinq femmes pour huit hommes.

Interpellation socialiste

L'opposition socialiste dénonce un manque de volonté politique. Anne-Pernelle Richardot, conseillère régionale socialiste compte interpellée la président Jean Rottner sur le sujet ce vendredi 26 janvier lors de la réunion de la commission permanente de la région Grand Est qui se tient à Strasbourg.

