Quand le maire d'Orléans se fait remettre la légion d'honneur par le président de la République en personne

Olivier Carré figurait dans la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet dernier. Le maire d'Orléans, qui n'a jamais caché sa proximité avec Emmanuel Macron, s'est fait remettre la décoration par le président de la république lui-même, ce mardi soir à l'Elysée. On a même la photo.

Orléans, France

Il faisait partie de la promotion de la Légion d'honneur du 14 juillet dernier : Olivier Carré, maire d'Orléans, s'est fait remettre la décoration mardi soir à l'Elysée des mains du président de la République. La Ville d'Orléans a transmis une image de cette cérémonie officielle ce mercredi après-midi. On peut également apercevoir Olivier Carré sur une photo postée à l'occasion de la remise de la Légion d'honneur à une autre élue de la région Centre Val de Loire, Brigitte Pistre, maire de Frazé (Eure-et-Loir).

C'est avec un très grand honneur que nous avons assisté à la remise de La Légion d'honneur de @BPistre ce mardi 23 avril 2019 au Palais de l'Elysée, pour son engagement de chaque instant pour sa commune de @Fraze_Perche, pour la belle région du Perche @PnrPerche. pic.twitter.com/xJ0LK9uMdL — l'étape des Saveurs (@etapedessaveurs) April 24, 2019

Dans l'entourage du maire d'Orléans, on précise que cette cérémonie n'a "aucun rapport" avec la récente déclaration d'Olivier Carré annonçant qu'il votera pour la liste La République En Marche lors des élections européennes du 26 mai 2019 : "le décret date du 14 juillet, il s'agit donc d'un hasard du calendrier". Il n'empêche que cette remise de la décoration en mains propres par le président Macron à l'Elysée est un symbole fort, à l'heure où les discussions à propos des élections municipales de 2020 battent leur plein pour savoir qui mènera la liste LREM à Orléans. Olivier Carré, ex LR qui s'est toujours dit proche des idées du président Macron (il l'avait invité aux fêtes johanniques de 2016, quand ce dernier était ministre de l'économie de François Hollande), a lui, déjà, affirmé qu'il ne sollicitera pas d'investiture de parti pour ce scrutin dans moins d'un an.