Quand le ministre de la santé Olivier Véran répond aux parents d'élèves de l'école de son enfance en Isère

Ils avaient interpellé le ministre des solidarités et de la santé depuis l'école où il avait lui-même été élève : les parents d'élèves de l'école de Gières (Isère), près de Grenoble n'en pouvaient plus du protocole de dépistage. Fatigue, stress, lassitude de la situation. Olivier Véran leur a écrit.

C'est une lettre venue de l'Isère, le 9 janvier dernier, depuis l'école René Cassin à Gières, près de Grenoble. Une lettre très lasse et fatiguée qui exprimait toute la difficulté des parents d'élèves face au protocole prévu par l'Education Nationale pour le dépistage et la gestion des cas contacts et des cas de Covid positifs dans les classes.

On voit bien que c'est une décision hors-sol

L'une de ses auteurs, Gita Mootoosamy expliquait : "Il y a une impossibilité de mise en œuvre, même si on voulait. Tout est saturé, tout le monde court dans tous les sens. On voit bien que c'est une décision hors-sol".

Depuis, et face à la défiance contre le ministre de l'éducation Jean-Michel Blanquer le dossier a été repris par le premier Ministre Jean Castex, et le protocole a été allégé. Mais le nombre de cas continue à grimper et les difficultés sont nombreuses dans l'organisation des classes, comme dans l'organisation personnelle des parents.

Je tiens à saluer la solidarité qui s'est mise en place au sein de l'école René Cassin - Olivier Véran

Aujourd'hui, c'est Olivier Véran à son tour qui prend le temps d'écrire aux parents d'élèves de cette école, la sienne, quand il en avait l'âge : "Je suis bien conscient des effets de cette épidémie sur votre vie quotidienne et celle de vos enfants. [...] Je tiens à saluer la solidarité qui s'est mise en place au sein de l'école René Cassin avec notamment l'implication de ceux d'entre vous de profession médicale ou paramédicale qui se sont organisés pour réaliser des tests".

La lettre entière :