Quand les écoliers mayennais commentent la campagne présidentielle

Suite de notre série autour du scrutin qui va désigner le prochain locataire de l'Elysée. Dimanche, les français vont devoir départager les onze candidats. France Bleu Mayenne a voulu savoir ce que les petits mayennais pensent de cette élection... On est donc retournés à l'école !

Ils sont une quinzaine d'élèves de CM1 et de CM2, ce matin-là, dans une salle de classe de l'école Sainte-Marie de Louverné. Ils ont entre 9 et 11 ans et s'appellent Noam, Enoa, Hugo, Louison, Selyan et Ylian. Ils n'ont pas encore l'âge de voter, mais certains d'entre-eux ont déjà des idées bien arrêtées sur la politique.

La campagne présidentielle ? Ils la suivent d'assez près, comme Enoa : "Un jour on sera forcément citoyens et une jour on va devoir voter. Donc il faut qu'on s'y intéresse à un moment pour comprendre et pour pouvoir avoir son avis." Noam intervient : "On est pas obligés de voter, on peut voter face blanche !" Mais pour Louison "si on vote face blanche, après il y a des gens qui se plaignent des présidents. Mais c'est de leur faute !"

Et s'il y a bien une chose que ces gamins ont retenu de cette campagne, ce sont les affaires : selon Hugo, "François Fillon, il a inventé un travail à sa femme et tous les mois il lui donnait 4000 euros !"

"Le prochain président ? J'aimerais bien que ce soit pas quelqu'un qui est pas méchant contre la population."

S'ils n'ont pas forcément de chouchous pour la présidentielle, ils ont une idée assez précise de ce que ne devra pas faire prochain président : Ylian aimerait bien "que ce soit pas quelqu'un qui est méchant contre la population, comme un dictateur". Ou "qu'il soit fou comme en Amérique" pour Noam.

Certains écoliers s'inquiètent déjà du sort des futurs vaincus de cette élection : "En fait, celui qui sera élu président, il sera content. Mais les autres, ils seront un peu déçus ! Peut-être qu'ils vont pleurer ?"

En tout cas, les élèves de Sainte-Marie ont des messages à faire passer au futur chef de l'Etat : "Moi, je voudrais qu'il essaie d'arrêter le racisme". "Et moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de terrorisme l'an dernier et j'aimerais bien que ça s'arrête."

Et si le prochain président ne tenait pas ses promesses, les écoliers n'hésiteront pas à réclamer l'emploi de méthodes musclées : "On appellera la police ! Mais bon faudrait peut-être pas le mettre en prison juste pour ça ?" (rires)