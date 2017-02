Quand Penelope Fillon déclarait à la presse britannique n'avoir "jamais été l'assistante" de son mari

Dans un entretien de mai 2007 retrouvé par France 2 et qui sera diffusé jeudi soir dans l'émission "Envoyé spécial", l'épouse de François Fillon, Penelope, déclare n'avoir "jamais été l'assistante" de son mari.

Penelope Fillon déclarait en 2007 au journal britannique Sunday Telegraph, dans un entretien filmé, n'avoir "jamais été l'assistante" de son mari. L'enregistrement a été retrouvé par France 2, qui doit le diffuser jeudi soir dans l'émission "Envoyé spécial".

"Penelope Fillon se confie dans cet entretien, et déclare plusieurs phrases intéressantes dont une qui a plus que retenu notre attention qui est : "Je n'ai jamais été l'assistante de mon mari". On est en 2007", a déclaré Elise Lucet à l'AFP. La journaliste de France 2 explique que la chaîne a récupéré les rushes de cet entretien dans lequel Penelope Fillon déclarerait aussi ne pas s'être "occupée de communication non plus".

Le parquet national financier a ouvert une enquête après les révélations du Canard Enchaîné sur les emplois de Penelope Fillon à partir de 2002 en tant qu'assistante parlementaire de son mari, puis de son suppléant. Les enquêteurs cherchent à déterminer si l'épouse du candidat LR à la présidentielle a effectivement exercé une activité pendant les années où elle a été ainsi rémunérée.

Affaibli par cette affaire, François Fillon a dénoncé mercredi un ""coup d'Etat institutionnel" venant "de la gauche".