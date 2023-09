Quand Pep Guardiola et Sergi Lopez s'adressent à des chefs d'Etats pour intégrer la langue catalane à l'UE

Et si on parlait bientôt catalan à Bruxelles ? Le gouvernement espagnol a demandé ce mardi à l'Union Européenne de faire du catalan, mais aussi du basque et du galicien, l'une des langues officielles de l'Union. Actuellement, il y a déjà 24 langues reconnues, ce qui implique autant de traductions de tous les textes, et de toutes les interventions orales au Parlement Européen et à la Commission Européenne.

"Tous les pays doivent dire oui !"

Le processus s'enclenche à peine, et ce n'est pas encore tout de suite que l'on entendra des traductions simultanées en catalan. D'autant plus que pour reconnaitre une langue supplémentaire, il faut que les 27 pays membres donnent leur aval. Certains sont encore timorés à l'idée de le faire. Alors pour les convaincre, une ONG, Plataforma per la Llengua , a décidé de mettre à pied d'oeuvre certaines des plus grosses célébrités catalanes.

L'ancien entraîneur du Barca Pep Guardiola invite par exemple le Premier Ministre suédois, un des pays encore récalcitrants, à donner son accord : "(...) Tous les pays doivent dire oui ! Notre langue est une langue millénaire, parlée par 10 millions de personnes. (...) Je demande à la Suède d'accepter le catalan, ma langue, comme langue officielle de l'Union" récite l'actuel coach de Manchester City, dans un message... en anglais.

Pep Guardiola - Say Yes (subtitulat en català)

L'athlète Kilian Jornet, vainqueur de plusieurs courses prestigieuses d'ultra-trail et qui s'entraîne parfois à Font-Romeu, a lui aussi tourné une vidéo similaire. L'acteur Sergi Lopez s'est lui adressé, en français, à Emmanuel Macron : "L'acceptation du catalan comme langue officielle renforce et protège le patrimoine culturel et historique de cette Europe" appuie le comédien, connu notamment pour son rôle dans "Harry, un ami qui vous veut du bien".

Sergi López: "Say Yes" (subtitre en français)