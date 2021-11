Ils sont maires depuis peu en Corrèze ou en Haute-Vienne. Ceux et celles qui ont été élus pour la première fois comme premier magistrat de leur commune lors des dernières municipales font tous le même constat : la charge de travail est importante. Mais aucun ne regrette son engagement.

"Quand on s'engage c'est pour être là", Patrick Bordas maire de Saint-Mexant en Corrèze depuis 2020

Le 103ème congrès des maires s'ouvre aujourd'hui pour trois jours à Paris. Des retrouvailles pour les élus des communes puisque ce congrès n'avait pas eu lieu l'an dernier en raison du covid. Du coup pour tous les maires élus pour la première fois en 2020 ce sera même une première. Après presque 18 mois dans leur fauteuil de premier magistrat beaucoup ont pris la mesure de la fonction décrite comme de plus en plus compliquée à exercer.

Un temps plein

Une disponibilité 24 h sur 24 pour les administrés, week-end compris, des dossiers qui s'empilent, des budgets trop étriqués. La "charge de travail est immense" reconnaît Patrick Bordas, maire de Saint Mexant en Corrèze. Il savait cependant à quoi s'attendre puisqu'il était auparavant le premier adjoint du maire sortant en 2020. "Je pense que quand on s'engage il faut vraiment prendre conscience de ce mot : engagement. Quand on s'engage c'est pour être là". Une disponibilité assumée au point que Patrick Bordas, ancien artisan, a pris sa retraite plus tôt que prévu, pour être maire ainsi à temps plein.

C'est vraiment passionnant de gérer une commune" Michèle Salagnat, maire de Rempnat

Michèle Salagnat connaît bien elle aussi cette immense charge de travail. Mais elle ne l'avait pas vraiment désirée. C'est elle qui après des mois d'incertitude et de risque de mise sous tutelle par la préfecture a accepté de devenir maire de Rempnat en Haute-Vienne où personne ne s'était présenté en juin 2020. Et aujourd'hui elle ne le regrette pas du tout. "j'ai trouvé des choses très intéressantes. C'est vraiment passionnant de gérer une commune, de voir ce qu'on peut en faire pour la tirer au maximum vers le haut".

Une équipe de confiance pour pouvoir déléguer

"C'est difficile" reconnaît cependant Michèle Salagnat. Tout comme son homologue corrézien de Saint-Mexant qui loue sa chance d'avoir pour l'aider une équipe très soudée et efficace.. "Ça permet de déléguer et surtout de travailler en confiance" souligne Patrick Bordas