Quand un maire démissionne suite à des menaces : tout savoir sur l'affaire qui secoue Saint-Brevin

L'annonce de la démission du maire de Saint-Brevin a provoqué une vague d'indignation parmi la classe politique. Suite à l'incendie criminel de sa maison en mars dernier et au "manque de soutien de l'État", Yannick Morez a décidé de quitter son poste et de déménager. Il l'a annoncé mercredi soir, et depuis, les réactions sont très nombreuses, d'Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

ⓘ Publicité

"Nous avons failli mourir"

Dans un communiqué publié mercredi soir, Yannick Morez a annoncé avoir adressé un courrier au préfet de Loire-Atlantique lui indiquant son intention de démission de son mandat de maire. L'élu, en poste depuis six ans, évoque une décision prise "pour des raisons personnelles", suite notamment à l'incendie criminel de sa maison dans la nuit de mardi 21 à mercredi 22 mars 2023. Deux véhicules avaient été détruits et une partie de la maison endommagée, sans faire de blessé. Dans cette affaire, une enquête est ouverte, mais aucune interpellation à ce stade, selon le procureur de la République de Nantes, Renaud Gaudeul.

"Ni ma femme, ni mes trois enfants ne souhaitent que je continue après l'attaque que nous avons subie. Nous avons failli mourir", explique Yannick Morez, médecin généraliste de profession. Il dénonce également "le manque de soutien de l'État".

Un projet de centre d'accueil de réfugiés au cœur des menaces

Ces derniers mois, le maire a été victime d'une pluie d'insultes et de menaces, lié à un projet de transfert d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada) sur sa commune. Le centre, installé dans la commune depuis sept ans et le démantèlement de la "jungle" de Calais, devait être déplacé près d'une école. 400 demandeurs d'asile ont été accueillis sur la commune depuis son ouverte, et "il n'y a jamais eu le moindre souci", selon le maire.

Mais le projet de transfert a créé de vives tensions à Saint-Brevin et des manifestations ont été organisées, notamment à l'appel de l'extrême droite. Yannick Morez avait demandé sans succès à la préfecture d'interdire les dernières manifestations à Saint-Brevin, le 29 avril dernier . L'une, lancée par des partisans au projet de Cada et l'autre, organisée à l'appel de mouvements d'extrême-droite. Ces mobilisations, "comme malheureusement indiqué préalablement, ont entraîné des troubles, violences, dégradations et scènes de guérilla urbaine", écrivait Yannick Morez au préfet au lendemain des faits dans une lettre publiée sur la page Facebook de la ville. "Les Brevinois sont lassés de subir des affrontements aussi extrêmes (...) et que l'État ne fasse rien pour y mettre fin."

Des attaques "indignes" pour Emmanuel Macron

L'annonce de la démission de Yannick Morez, les réactions pleuvent. Emmanuel Macron a lui-même réagi sur Twitter, évoquant des attaques "indignes" : "À cet élu de la République, à son épouse et ses enfants, je redis ma solidarité et celle de la Nation."

La Première ministre a, elle aussi, pris la parole, depuis La Réunion où elle est en déplacement : "Ce qui s'est produit est très choquant et je voudrais assurer le maire de tout mon soutien". Élisabeth Borne a exprimé sa volonté de "mieux protéger les maires". Et selon Matignon, la cheffe du gouvernement a proposé à Yannick Morez de le recevoir "la semaine prochaine".

Interrogé jeudi, le préfet de la Loire-Atlantique a assuré "que des mesures ont été prises suite à un certain nombre d'intimidations, notamment de protection spécifique sur le domicile, des patrouilles particulières de la gendarmerie nationale autour, notamment après l'incendie." Si Yannick Morez évoque un manque de soutien de l'État, Fabrice Rigoulet-Roze estime lui qu'au contraire "depuis le début, le soutien de l'État a toujours été constant, à la fois auprès du maire, du conseil municipal", notamment des échanges très récents avec les militaires de la gendarmerie nationale "pour évaluer les intimidations et la pression qu'il ressentait".

Les élus réclament des mesures d'urgence

Du côté de la classe politique, les réactions sont nombreuses. "C'est une honte que l'État n'ait pas pris la mesure de ce qui lui arrivait et ne l'ait pas conforté. C'est une honte de continuer à banaliser l'extrême droite", a estimé le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

De son côté, Marine Le Pen a tweeté : "Les agressions et intimidations à l'égard des élus sont inadmissibles ! En politique, les désaccords politiques se règlent dans les urnes ou devant les tribunaux". Chez Reconquête !, Eric Zemmour a publié un message ce vendredi matin sur Twitter, dénonçant des "violences inadmissibles". Il affirme que "en démocratie, les conflits se règlent par l'échange des arguments et des opinions".

Pour le maire de Saint-Nazaire , commune proche de Saint-Brevin, "c'est la République qui recule, qui ne protège plus les élus locaux, qui autorise des manifestations de fachos à Paris [...] et [en face] un maire qui n'est pas protégé." "La République dit aux élus locaux, démerdez-vous", tacle David Samzun.

Jeudi, l'Association des maires de France a dénoncé "la démission de trop". Interrogée sur franceinfo, la secrétaire générale de l'AMF, Murielle Fabre, a exigé ce jeudi du gouvernement un "accompagnement efficace". Selon les chiffres officiels, les faits de violence physique ou verbale contre les élus ont augmenté de 32% en 2022 et 1.293 maires ont démissionné depuis 2020.

Une marche organisée à Saint-Brevin

La maire socialiste de Nantes, Johanna Rolland, le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, et le premier vice-président délégué de l'Association des maires de France, André Laignel, ont appelé à une grande marche le mercredi 24 mai en solidarité avec Yannick Morez. "Nul ne devrait accepter qu’un maire puisse être intimidé par l'extrême droite, sa vie et celle de sa famille menacées", écrivent-ils conjointement dans un communiqué.