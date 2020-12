Quand Valéry Giscard d'Estaing dîne chez une famille sarthoise de Semur-en-Vallon en 1976

L'ancien président de la République Valéry Giscard d'Estaing est décédé, mercredi 2 décembre 2020. Il avait 94 ans. Pendant son septennat, le chef d'Etat avait pris l'habitude de s'inviter à dîner chez des Français. Les citoyens intéressés devaient candidater pour recevoir le président. C'est ce qu'ont fait M. et Mme Bertrand, plombiers à Semur-en-Vallon, dans l'est de la Sarthe.

Une rencontre secrète

Le couple sarthois a été sélectionné pour accueillir Valéry Giscard d'Estaing le 24 avril 1976. Parmi les autres convives, Robert Pottier, le maire de Semur-en-Vallon, receveur des postes à cette époque, et son épouse. Leur fils, Christian Pottier, n'était pas de la partie, mais il se rappelle très bien de ce que lui ont raconté ses parents.

"Ils nous ont dit il faudra regarder la télévision tel jour, il se passera quelque chose", se souvient le Sarthois. Ses parents n'en disent pas plus. C'est donc à la télévision que Christian découvre que ses parents ont dîné avec le président de la République. La rencontre a été tenue secrète jusqu'à la fin.

Des échanges cordiaux

"C'était un dîner confidentiel, presque familial", raconte Christian Pottier. "L'image que mes parents ont gardé c'était quelqu'un de sympathique, cordial, courtois, qui s'intéressait à la vie."

C'était une discussion à bâtons rompus, un petit peu comme un dîner entre amis

Parmi les thèmes abordés, la politique, l'actualité nationale, mais surtout la situation locale. Valéry Giscard d'Estaing s'intéresse au plan d'eau artificiel et à l'usine de la commune. Une entreprise en mauvais point à ce moment-là. "C'était une discussion à bâtons rompus, un petit peu comme un dîner entre amis", explique Christian Pottier. Ses parents et les hôtes gardent en mémoire l'image d'un homme à l'écoute et accessible.

Des souvenirs gravés dans la mémoire locale

Devant la maison des Bernard, une petite pancarte indique le passage de Valéry Giscard d'Estaing. "C'est un phénomène alors que c'est tout simple, tout naturel", souligne Christian.

Un autre souvenir est resté après le passage du président. Pour se rendre au dîner, Valéry Giscard d'Estaing conduit sa voiture - "une grosse Peugeot", selon le Sarthois. Entre Conflans-sur-Anille et Semur-en-Vallon, il croise un tracteur embourbé sur le côté de la route. Le chef d'Etat s'arrête et descend de sa voiture. Il demande à l'agriculteur s'il a besoin d'aide. De retour chez lui, le paysan n'en revient toujours pas. Il raconte ce qu'il s'est passé à sa femme. Celle-ci lui répond : "T'es fou ou t'as bu ?", rapporte Christian Pottier. Depuis, l'anecdote a fait le tour du territoire.