Quand Valéry Giscard d'Estaing s'invite à dîner le 31 décembre 1975 chez un couple à Orléans

Valéry Giscard d'Estaing est mort à l'âge de 94 ans ce mercredi. Lorsqu'il était président de la République, il s'est invité plusieurs fois à dîner chez des Français pour prendre le pouls du pays. Le 31 décembre 1975, il est venu à Orléans chez Annick et Jean Baschou, dans le plus grand secret.

Valéry Giscard d'Estaing est mort à l'âge de 94 ans, ce mardi. Depuis, les hommages pleuvent pour saluer la mémoire de celui qui fut président de la République de 1974 à 1981, et les médias dressent son portrait et son histoire. Parmi les histoires les plus célèbres figurent les dîners que VGE, alors chef de l'Etat, a passé chez des Français, notamment chez les Baschou à Orléans en 1975.

Des invités très spéciaux au réveillon du 31 décembre 1975 !

L'histoire commence début décembre 1975 quand ce couple d'orléanais reçoit un télégramme de l'Elysée pour annoncer la venue du président : il faut garder la chose secrète pour des raisons de sécurité ! Annick et Jean Baschou s'exécutent, et ce n'est que le lendemain, le 1er janvier 1976 que France Inter relate la chose dans le journal présenté par Thierry Bourgeon.

Nous avons bavardé à bâtons rompus"

Jean Baschou, aujourd'hui décédé, est interviewé par le journaliste Jacques Thévenin. Ce père de famille, qui travaille dans un atelier de menuiserie, raconte la soirée : "ça s'est passé très amicalement, comme lorsqu'on reçoit des amis chez soi. Monsieur et madame sont arrivés vers 20 heures 45, nous avons pris l'apéritif, nous nous sommes mis à table et nous avons bavardé de choses et d'autres à bâtons rompus. Ils sont repartis vers 1h30"

Un menu simple

Au repas, explique Jean Baschou : "un plat de charcuterie*, des lapins de mon élevage, des haricots et une salade du jardin, et un gâteau en dessert" fabriqué par Annick Baschou. Cette femme au foyer, qui élève alors six enfants âgés de 5 à 21 ans, a plusieurs fois raconté l'histoire depuis : au couple d'amis venu passer le réveillon et apercevant deux assiettes et couverts supplémentaires, demandant qui était attendu, elle finira par lâcher, juste après l'intervention du président à la télévision (enregistrée) : "c'est lui qui vient dîner !". Quelques instants plus tard, le couple présidentiel fait son entrée...

Extrait du journal de France Inter le 1er janvier 1976 Copier

* ce plat de charcuterie aurait, en fait, été apporté par l'Elysée, mais tout le reste préparé par les Baschou