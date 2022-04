Quartier des Grésilles à Dijon : les électeurs mélenchonistes ont fait barrage au RN

Le quartier des Grésilles à Dijon cumule les classements : zone urbaine sensible, zone de reconquête républicaine, réseau d'éducation prioritaire. Il pourrait bien être également rangé dans une autre catégorie ; celle des territoires où le front républicain a résisté. La moitié des électeurs du 10 avril ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ; au second tour de la présidentielle, c'est Emmanuel Macron qui est arrivé très largement en tête. Le président de la République a cumulé plus de 70% des suffrages.

"Au départ, je ne voulais pas voter pour Macron"

Pour autant, ce ne fut pas une évidence pour tous les soutiens de la France insoumise de glisser un bulletin Macron dans l'urne dimanche. Smahan est sans-emploi, elle a eu du mal à se résigner. "Au départ, je ne voulais pas aller voter, pas pour Macron. C'est ma mère qui m'a poussée." Mais comme l'explique Hamid El Hassouni, adjoint au maire pour le quartier des Grésilles "Après la colère, la raison l'a emporté. Les digues n'ont pas sauté. Il y a eu un élan républicain. "

"On n'avait pas le choix"

Elan auquel Asma, assistante administrative et habitante des Grésilles depuis toujours a participé sans état d'âme. "On n'avait pas le choix. On ne pouvait pas laisser passer Marine." "Marine Le Pen, c'est la politique du rejet, l'extrémisme, ce n'est pas ma France", ajoute Khalid, animateur de la MJC. Pour l'un et l'autre pas d'hésitation pour les législatives, si La France Insoumise n'a pas été qualifiée pour le second tour de la présidentielle, il lui faut un maximum de députés. Et Karim routier, également habitant des Grésilles de sourire imaginant : "Mélenchon Premier ministre. Ce serait bien. Macron Mélenchon côte à côte, c'est pas mal ! "

Allusion à l'appel formulé entre les deux tours par le leader de LFI de l'élire Premier ministre.