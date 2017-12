Quartiers perdus : "Laurent Wauquiez a en partie raison", Gaël Perdriau

"Depuis trente ans, l'État baisse les bras", déclare Gaël Perdriau, le maire LR de Saint-Étienne qui finit par dire que Laurent Wauquiez a "en partie raison" à propos des quartiers perdus, en matière d'éducation et de sécurité.

Au surlendemain des propos de Laurent Wauquiez recueillis par TMC pour Le Quotidien, Gaël Perdriau finit par arrondir les angles avec le candidat à la présidence de Les Républicains, un mois après le début de la polémique sur les "quartiers perdus".

"Je partage le constat que fait Laurent Wauquiez sur les questions de sécurité et d'éducation, celui de la démission de l'État. (...) Quand il dit que les enfants apprennent mal, il a raison. Quand il dit que les policiers ont du mal, de plus en plus à faire leur travail, il a raison", insiste Gaël Perdriau, maire LR de Saint-Étienne, invité ce vendredi 1er décembre d'une émission spéciale, en direct de la place Jean-Jaurès, dans le cadre de l'opération #MonSainté.

"Ce n'est pas lié au communautarisme, sur ce point je suis en profond désaccord avec lui", poursuit Gaël Perdriau. "Pour moi, c'est une conséquence de trente ans d'instabilité politique", explique le maire de Saint-Étienne qui s'était dit choqué au lendemain des propos de Laurent Wauquiez sur RTL et LCI.