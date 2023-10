Quatre créations de gendarmeries en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges

C'était une promesse de la campagne présidentielle du candidat Emmanuel Macron en 2022 : 239 nouvelles brigades de gendarmerie . Le chef de l'Etat en dévoile la liste ce lundi 2 octobre à l'occasion d'un déplacement dans le Lot-et-Garonne et l'inauguration d'une nouvelle caserne de gendarmerie à Tonneins.

Quatre de ces créations concernent le sud de la Lorraine : Einville-au-Jard en Meurthe-et-Moselle, Saint-Maurice-sur-Moselle, Aydoilles et Monthureux-sur-Saône dans les Vosges. Pour les deux premières, il s'agit de brigades fixes dotées d'une dizaine de gendarmes. Spécificité de la future brigade de Saint-Maurice-sur-Moselle, elle aura une vocation environnementale et pourra rayonner sur tout le département, particulièrement le massif vosgien avec des missions liées aux feux de forêt ou encore aux pillages de ressources naturelles, tels les brimbelles et les champignons qui donnent lieu à des trafics organisés.

Les brigades d'Aydoilles et de Monthureux-sur-Saône, elles, seront mobiles. Six gendarmes se déplaceront de commune en commune dans leur secteur et pourront tout aussi bien enregistrer des dépôts de plainte ou mener des auditions.

L'objectif est de "renforcer le maillage territorial" selon l'Elysée. Ces 239 créations viendront s'ajouter d'ici la fin du mandat en 2027 - voire au-delà - aux 3 500 brigades déjà implantées en France. Elles représentent 2 144 postes de gendarmes supplémentaires. Pour l'heure, aucune date d'arrivée des gendarmes n'est précisée pour les brigades sud-lorraines.