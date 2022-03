Quatre nouveaux chefs de circonscription pour animer la campagne LFI en Périgord

Ils seront 4 à animer la campagne présidentielle et législative du parti La France Insoumise en territoire Périgourdin. Pascale Martin, Michèle Roux, Cyril Girardeau et Mathias Navalon, font du porte à porte, organisent réunions publiques et ateliers jusqu'au 9 avril, veille du premier tour.

"Chaque soir de 17 à 19 heures je fais du porte-à-porte, on organise des réunions publiques, on y met vraiment toute notre énergie." Pascale Martin, est l'une des quatre chefs de file qui vont animer la campagne de Jean Luc Mélenchon, candidat La France Insoumise, en Dordogne. Jeudi 10 mars, Pascale ainsi que Michèle Roux, Cyril Girardeau et Mathias Navalon reçoivent Christophe Prudhomme, médecin urgentiste syndiqué et chef de file LFI en Seine-Saint-Denis pour une réunion publique à Sarlat prévue à 19h30 dans la salle Pierre Denoix autour du thème "Pour une santé au service du peuple".

Porter le candidat LFI au second tour

Selon un sondage « rolling » Ifop-Fiducial pour Paris Match, LCI et Sud Radio publié lundi 7 mars, Jean Luc Mélenchon est crédité de 11.5 % d'intentions de vote. Il progresse d'un point après une campagne stagnante pendant plusieurs semaines. En Dordogne, les militants LFI y croient "Moi je vais donner tout ce qu'il y a de possible de mon énergie pour qu'on y arrive" assure Pascale Martin.

En 2017, lors des précédentes élections présidentielles, Jean Luc Mélenchon avait obtenu 23 % des voix du département et 16 parrainages. Cette année, le candidat est soutenu par 15 élus du département historiquement à gauche et tente de se démarquer de Fabien Roussel, Philippe Poutou et Anne Hidalgo, avec qui il partage la gauche de l'échiquier politique.

La campagne 2022 plus difficile que les précédentes sans le Parti Communiste

Les militants sont à pied d'oeuvre depuis plusieurs mois en entament cette dernière ligne droite avec pour objectif " Jean Luc Mélenchon au second tour !" comme le scande Michèle Roux. Mais pour cela il faut convaincre, un travail de terrain et de longue haleine, même pour des militants rompus à l'exercice comme Pascale. "Oui il y a un recul dans les intentions de vote on le voit dans les sondages, pour moi c'est dû à l'absence des communistes. Ils étaient avec nous en 2012 et en 2017, deux élections présidentielles, et là sur la troisième on est pas ensemble bien sûr que ça complique le travail." Mais Pascale ne baisse pas les bras : "Nous on va s'occuper des gens vraiment. Moi les gens me connaissent ils savent que je suis capable de faire des démarches avec eux pour améliorer leur vie."

Et pour tenter de convaincre, les militants La France Insoumise de Dordogne prévoit d'autres événements : samedi 2 avril à la Filature de Périgueux un atelier des Lois est organisé à 16h pour expliquer aux citoyens la machine législative et les inciter à s'emparer d'un sujet pour le transformer en proposition de loi.