Quatre sénateurs à élire ce dimanche en Meurthe-et-Moselle

2.042 grands électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche 24 septembre pour les sénatoriales en Meurthe-et-Moselle. Scrutin à un seul tour à la proportionnelle. Il y a quatre sièges à renouveler dans le département et six listes en présence.

Ils sont parlementaires, conseillers régionaux, départementaux, délégués des conseils municipaux : 2.042 grands électeurs de Meurthe-et-Moselle sont appelés à désigner les quatre sénateurs du département ce dimanche. Pour s'exprimer, ils devront tous se déplacer à Nancy. Les sept bureaux de vote sont regroupés à la préfecture, place Stanislas.

Deux sénateurs sur quatre briguent un nouveau mandat de 6 ans

Deux sénateurs sortants ne se représentent pas : Evelyne Didier (PCF) et Daniel Reiner (PS). Jean-François Husson (LR) et Philippe Nachbar (LR), eux, remettent leur mandat en jeu et cette fois, ils apparaissent sur une même liste d'union Les Républicains - UDI. En 2011, le Nancéien Jean-François Husson s'était présenté sur une liste dissidente de l'UMP. Cinq autres listes ont été enregistrées pour ce scrutin proportionnel à un seul tour : une liste socialiste conduite par Olivier Jacquin, adjoint au maire de Limey-Remenauville; une liste PC-Front de Gauche menée par le maire de Jarny Jacky Zanardo; une liste Front National avec l'ex candidat aux législatives Grégoire Eury; une liste La République en Marche avec Stéphane Getto et une liste sans étiquette conduite par la conseillère municipale de Toul Blandine Massenet-Ozdemir.

Les bureaux de vote sont ouverts de 9h à 15h. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les trois ans. Ce dimanche, le scrutin porte sur 170 sièges de sénateurs sur les 348 de la Haute Assemblée. En Lorraine, les élections concernent la Meurthe-et-Moselle mais aussi la Meuse (2 sièges avec un vote majoritaire à deux tours) et la Moselle (5 sièges avec un vote proportionnel à un tour).

Les listes et les candidats