Que contient le projet de loi contre le "séparatisme" voté ce mardi par les députés ?

Après deux semaines de débats, les députés se prononcent ce mardi en première lecture sur le projet de loi "confortant le respect des principes de la République", nouveau nom donné à la loi contre le "séparatisme" islamiste. Ce projet de loi, voulu par Emmanuel Macron, met en pratique une partie de son discours des Mureaux (Yvelines) du 2 octobre 2020. Lors de cette intervention, le chef de l'Etat a détaillé son programme contre le séparatisme islamiste.

Que contient ce projet de loi ?

Le projet de loi contient pas moins de 70 articles et a donné lieu à 80 heures de débats en séance et l'adoption de 144 amendements. Il contient des mesures sur la neutralité du service public, la lutte contre la haine en ligne, l'encadrement de l'instruction en famille, mais aussi le contrôle renforcée des associations, une meilleure transparence des cultes et de leur financement, ou encore la lutte contre les certificats de virginité, la polygamie ou les mariages forcés.

Concernant l'article 21 sur l'instruction en famille (IEF) - la mesure la plus débattue par les députés - la réforme durcit les règles en passant d'un régime de déclaration à un régime d'autorisation à la rentrée 2022. Cette autorisation ne pourra être accordée que pour des raisons de santé, handicap, pratique artistique ou sportive, itinérance de la famille, éloignement de l'établissement, et aussi en cas de "situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif". Le texte renforce également l'encadrement des écoles hors contrat, en introduisant notamment un "régime de fermeture administrative" en cas de "dérives".

A propos de la haine en ligne - ajouté après la décapitation de Samuel Paty en octobre - l'article 18 créé un nouveau délit de mise en danger de la vie d'autrui par diffusion d'informations relatives à la vie privée "aux fins de l'exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d'atteinte à la personne ou aux biens que l'auteur ne pouvait ignorer". Il sera puni de trois ans de prison et 45.000 euros d'amende.

Enfin, au sujet des cultes, alors que les lieux de culte musulmans sont, pour des raisons historiques, en majorité sous le régime des associations prévue par la loi de 1901, le projet de loi les incite à s'inscrire sous le régime de 1905, plus transparent sur le plan comptable et financier. Les dons étrangers dépassant 10.000 euros seront soumis à un régime déclaratif de ressources.

Un projet de loi qui fait débat

Pour Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, qui a réagi ce mardi sur franceinfo, le débat autour de ce projet de loi "participe à fracturer le pays plutôt qu'à cibler les vrais problèmes." De son côté, la droite fustige une loi qu'elle juge trop faible car elle n'aborde pas des sujets comme le voile, la radicalisation en prison ou l'immigration.

Pour Nicolas Cadène, également invité de franceinfo ce mardi et rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité, "il y a des points qui peuvent apparaître flous mais en aucun cas il n'y a une stigmatisation de l'Islam ou des Français de confession musulmane". Ce dernier salue un encadrement strict de l'instruction en famille, notamment "pour éviter la constitution d'écoles clandestines" et la déclaration obligatoire des dons en provenance de l'étranger pour les associations cultuelles.

Après le vote en première lecture prévu ce mardi après-midi à l'Assemblée nationale, ce sera au tour du Sénat d'examiner ce projet de loi à partir du 30 mars. Ce dimanche, près de 200 personnes ont manifesté à Paris contre ce texte accusé de "renforcer les discriminations envers les Musulmans".