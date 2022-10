Que deviennent les ex-député(e)s de Vaucluse ?

C'est la rentrée parlementaire pour les 577 députés français. Retour sur les bancs de l'Assemblée pour les cinq vauclusiens : les quatre RN et associés, Joris Hébrard, Bénédicte Auzanot, Hervé de Lépinau et Marie-France Lorho et pour l'élu Renaissance Jean-François Lovisolo. Trois anciens députés auraient eux aimé participer à cette rentrée parlementaire : les trois battus des dernières élections législatives. Adrien Morenas et Souad Zitouni étaient élus de la majorité, Julien Aubert chez les LR. Tous apprécient d'avoir du temps pour eux, pour lire autre chose que de la politique, voyager ou apprendre à faire du vélo à leur enfant.



Souad Zitouni en cuisine avec ses enfants ou au restau avec ses copines

Souad Zitouni était devenue députée LREM à la mort du titulaire, Jean François Césarini. Elle a été éliminée dès le 1e tour en juin dernier, dans la 1e circonscription, celle d'Avignon, de Morières et du Pontet. Dans son cabinet d'avocate, elle affiche aujourd'hui un grand sourire. Elle va bien et accepte de revenir sur ce qu'elle a ressenti le soir de sa défaite : "beaucoup d’amertume et de déception. J’en ai même pleuré. J’avais beaucoup donné de ma personne pendant ces deux ans de mandat, beaucoup de sacrifices, beaucoup de travail".

L'ancienne députée a renfilé sa robe d'avocate. Elle a pu soigner des petits problèmes de santé qu'elle avait négligés. Elle a pris des vacances en Italie, et retrouvé ses proches. après une vie entre parenthèses pendant son mandat : "aller au restau, passer des weekends entre filles, ça m’avait beaucoup manqué. Lire autre chose que de la politique, faire du droit, faire les devoirs et la cuisine avec mes enfants".

Les enfants de Souad Zitouni lui ont confié cet été qu'elle leur a beaucoup manqué. Aujourd'hui, le téléphone de l'ex-députée sonne moins. Et "ça n'est pas plus mal" dit-elle : "ne pas être bloquée sur mon téléphone ou les boucles Telegram avec des centaines de boucles à consulter : boucles collaborateur avec les équipes, boucle des commissions, boucles des députés, des ministres, des militants…"

Ce qui manque à Souad Zitouni, c'est le contact avec les Vauclusiens. A 48 ans, l'ex-élue ne ferme pas la porte à un retour : "la politique a horreur du vide" dit-elle, "si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre prend la place".

Julien Aubert au cinéma ou en vélo avec son fils

Julien Aubert (LR) a été éliminé dès le 1e tour en juin dernier, dans la 5e circonscription de Vaucluse, celle de Sault. Pour la première fois depuis cinq ans, Julien Aubert a pu aller au cinéma "voir Top Gun". Après dix ans de mandat de député, il mène la même vie que des millions de Français : "tous les weekends, je vois des amis, j’ai pu amener mon fils à l’école, lui apprendre le vélo. Mon épouse n’est pas mécontente".

Julien Aubert a retrouvé son poste à la Cour des comptes, moitié à Paris, moitié en télétravail. Très vite, il est passé à autre chose, malgré sa déception et le sentiment d'injustice. «En démocratie, vous n’êtes pas propriétaire de votre charge. Je l’ai toujours su » commente Julien Aubert, "les électeurs sont votre patron. Après, je pense qu’ils n’ont pas gagné au change mais c’est la vie ! »

Malgré sa défaite, Julien Aubert, toujours président de la Fédération LR de Vaucluse continue à être très actif sur les réseaux sociaux et les plateaux télé : "la politique, ce n’est pas un métier, c’est une vocation. On partage ça avec les curés. Vous ne perdez jamais véritablement la foi. Je ne dis pas non à la politique mais c’est bien aussi de s’aérer. Je ne dis pas non à la politique » S'aérer sans doute pour mieux revenir, pas forcément sur le même mandat. En attendant Julien Aubert écrit, un projet vieux de 30 ans qu'il vient de reprendre.

Adrien Morenas a voyagé avant de penser à rebondir

Adrien Morenas, ancien député de la 3e circonscription, celle de Carpentras, a toujours des ambitions politiques. En attendant, il récupère de ses cinq années de député : "je rebondis. On a du temps pour soi et faire tout ce qu’on a pas pu faire : profiter de la famille, revoir ses amis, se demander ce qu’on va faire, se recentrer sur soi. J’ai fait un tour d’Europe pendant les vacances. Ca m’a fait beaucoup de bien. C’est très instructif. Quand on a été 'politique', on est 'politique' toute sa vie. Il y a toujours un intérêt politique à rencontrer d’autres personne et regarder d’autres façon de gérer les évènements. Ça permet de penser à insuffler une dynamique dans le département et de réfléchir comment reconquérir ces territoires pris par le Rassemblement National".