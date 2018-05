Un mois après la remise du rapport Borloo, Emmanuel Macron reçoit - ce mardi 22 mai à l'Elysée - plusieurs centaines d'acteurs de terrain, et selon son entourage, il devrait "non pas annoncer un énième plan banlieues à coups de milliards", mais proposer une série de "mesures efficaces".

France

A priori, le big-bang Borloo n'aura pas lieu. Non seulement parce qu'il est trop coûteux mais aussi parce qu'il n'était pas prévu, du moins pas en l'état.

Les 19 mesures du plan Borloo représenteraient une dépense de 48 milliards d'euros pour l'Etat. "Une partie de l'argent irait dans la rénovation urbaine, une autre pour l'éducation et la formation", expliquait Philippe Rio, maire communiste de Grigny (Essonne) sur France Bleu Paris le mois dernier. Problème, comme le rappellent nos confrères de France Inter, ce qui manque à ce plan comme aux autres, c'est bien souvent le financement.

Fini la politique de la ville à l'ancienne ?

Par ailleurs, Emmanuel Macron ne semble pas vouloir se placer dans la lignée de ses prédécesseurs. Ces derniers temps, les élus La République en Marche répètent à qui veut l'entendre que le rapport Borloo, revient en réalité à faire une politique de la ville à l'ancienne qui consiste à détruire ou rénover et qu'il est temps de changer de logique pour assurer l'équité de tous.

Par exemple, et c'est là, l'une des annonces attendues, en mettant en place un partenariat entre l'Etat et les entreprises pour aider les jeunes des quartiers à trouver des stages en classe de troisième. Des stages qui sont souvent difficiles à décrocher quand on a ni réseau professionnel, ni piston. C'est la raison pour laquelle l'Etat et les entreprises devraient s'engager à proposer 30.000 offres de stage au total.

Pas de "plan banlieues à coups de milliards"

Il y a donc fort à parier que les mesures annoncées par Emmanuel Macron se concentreront d'avantage sur l'accès aux services publics, à l'éducation, à l'emploi et à la formation que sur la lutte contre l'habitat indigne ou la sécurité. Mais, quoi qu'il en soit, il ne devrait pas "annoncer un énième plan banlieues à coups de milliards", confie son entourage.

Le président devrait également revenir sur les mesures déjà mises en places depuis le début de son quinquennat, comme le dédoublement des classes de CP ou encore la police de sécurité du quotidien.